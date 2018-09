Így nyilatkozott Curtis a Majkával való szakítása előtti napon

Az elmúlt hetekben a két népszerű rapper, Curtis és Majka botrányos szakításától volt hangos a honi bulvársajtó. A tények ismeretében meglehetősen furcsa aktualitást kap a Sláger TV Bencze házhoz megy című műsorának vasárnapi adása, hiszen a házigazda, Bencze Attila vendége éppen Curtis lesz, ráadásul az interjút közvetlenül a SZIN-en kipattant botrány előtti napon forgatták. Az újpesti fenegyerek soha nem látott őszinteséggel vallott problémás fiatalkoráról, legnehezebb időszakáról, sőt még pár könnycseppet is elmorzsolt...Bencze Attilának nem volt könnyű becserkésznie a fesztiválszezon egyik királyát, aki ezen a nyáron közel 70 koncertet adott rajongóinak. Curtisszel egy borbélynál találkozott, ahol persze – a műsorvezető kopaszságára utalva – elsült pár hajas poén is. A népszerű rapper az otthonában megmutatta relikviáit, a „dicsőségfalát" és azt is elárulta, mire a legbüszkébb, és hogy ki az egyik legnagyobb példaképe, akivel volt szerencséje együtt dalt is írni. Az otthona bemutatása mellett egészen különleges programokkal is készült régi jó ismerőse számára.A szabadszájú rapper problémás gyerekkoráról is mesélt, kitérve arra, hogy a balhés életvitelből a foci jelentette számára a kiutat. Curtis arról is beszélt, hogyan lett az Újpest igazolt, NBI-es labdarúgója. Csakhogy az ígéretes futballkarriernek hamar vége szakadt egy horrorsérülés következtében, bár végül éppen ez terelte a zenei karrier felé.Sokan azt hihetik, hogy a sikeres embereknek könnyű az élete, semmi gondjuk nincsen, vagy ha van is, az is egy csapásra megoldódik. Ám a rapper szerint ez távol áll a valóságtól.– Ahol felnőttem, és ahogy szocializálódtam a telepen... egy ilyen gyereket kiemelnek, aztán keres egy csomó pénzt, szponzorok keresik meg, hogy hordd a cipőiket, amiket előtte csak kirakatban néztél és folyt a könnyed érte, és aztán mindent megkapsz, azt szerintem nagyon nehéz kezelni. A sikert ugyanolyan nehéz kezelni, mint azt, hogy nincs semmid – mondta Curtis.A rapper nyíltan beszélt legmélyebb érzéseiről is, például az édesapja elvesztéséről, amely a mai napig meghatározó emlék a számára. De tabuk nélkül vallott a legnehezebb időszakáról is, amit legszívesebben kitörölne az életéből.– Volt a balesetem, amikor bódult állapotban egy oszlopnak nekimentem szilveszter másnapján. Foghatjuk arra, hogy fiatal voltam, de ez nem mentség rá. Nagyon sok gyerek rólam vesz példát, és amikor látják, hogy Curtis bemindenezve oszlopot visz ki a luxuskocsijával, akkor egy gyerek az lehet, hogy azt hiszi, hogy menő, mert azt csinálta a kedvence, közben pedig nagyon nem menő az. Arra nem is vagyok büszke; azt a korszakomat nagyon kitörölném.