Így még nem vicceltek meg nagymamát - Videó

Csúnya átverés áldozata lett egy nagymama, aki unokájával közösen látogatott el a washingtoni International Spy Museumba. Bors arról számolt be, hogy az asszony felfedezett egy gigászi akváriumot, amiben nagytestű halak úszkáltak. Meg is kocogtatta az üveget, mire egyik pillanatról a másikra megjelent egy fehér cápa, ami olyan erővel nyomult a nő irányába, hogy meg is repesztette az üveget.Az asszony - mondanunk sem kell - azonnal hátraesett rémületében, miközben unokája csak nevetett és filmezett. Ő ugyanis minden bizonnyal tisztában volt azzal, hogy csak egy nagyméretű képernyő mellett sétáltak el, amin egy animáció futott.Arra mondjuk kíváncsiak lennénk, hogy az idős asszony miből gondolta, hogy egy kémmúzeumban valóban tartanak egy hatalmas akváriumot tele a tenger csodáival - tette hozzá a lap.