Így még nem látta Cinthya Dictatort és Horváth Évát!

Cinthya Dictator

Azt mondták, nem félnek semmitől, Cinthya Dictator és Horváth Éva azonban valószínűleg nem számítottak arra, ami a Sikítófrász ma esti adásában várt rájuk. A VIASAT3 para-karaokéjában a bogarak mellett patkányokkal is meg kellett küzdeniük, de az ijesztő feladatok elől a többi versenyző sem menekülhetett.A szórakoztató vetélkedőben minden héten két háromfős celebcsapat verseng a zsűri kegyeiért és a végső győzelemért. Dolgukat nehezíti, hogy nemcsak énekelniük kell, hanem közben rendkívüli, és néha ijesztő próbatételeket is ki kell állniuk. Ráadásul a zsűri tagjai, Dér Heni, Ganxsta Zolee és az Animal Cannibals sem biztos, hogy könyörületesek lesznek a résztvevőkkel.

Horváth Éva

A ma esti adásban a két csapat tagjai között az énekes Bebe, valamint a tehetségkutatókban feltűnt Csordás Ákos, Bűdi Szilárd és Ekanem Bálint mellett Horváth Éva és Cinthya Dictator is helyet kapott. Bár Cinthya az adás elején kijelentette, hogy semmitől sem fél, a kapott feladatokat látva már meggondolta magát.- Azt hittem, hogy csak sztereotípia, hogy hisztis vagyok, de úgy tűnik, tényleg igaz - ismerte el Cinthya, aki alaposan megküzdött az ízeltlábúakkal.Sáskákat kapott a nyakába Horváth Éva is, aki korábban a Sikítófrász kampányfotózásán egy kígyóval is megismerkedhetett közelebbről.

- Alapvetően egyáltalán nem félek a hüllőktől, most viszont a terhességem miatt tartottam tőle. Szerintem ezt a kígyó is megérezte, mert hiába volt ott az állatidomár, teljesen megkergült, össze-vissza tekergett a nyakamban - tette hozzá az egykori szépségkirálynő.Az, hogy a műsorvezető a hüllő után hogyan birkózik meg az ízeltlábúakkal, a Sikítófrász ma esti adásából kiderül.