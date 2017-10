Így látja magát Fördős Zé 5 év múlva

Fördős Zéről van szó, aki a Morning Show péntek reggeli adásának sztárvendége volt. A Class FM műsorvezetőinek többek között arról mesélt, hogyan izzasztotta meg a hírességeket a konyhapult mögött, és a bakancslistáján melyik álma mellé kerül pipa hamarosan.Ahogyan azt a Class FM hallgatói már megszokhatták, a Morning Show műsorvezetői, Pataki Zita, Stohl András és Janklovics Péter minden hétköznap reggel egy-egy ismert embert lát vendégül az adásban. Ezúttal Fördős Zé csatlakozott a csapathoz, aki gasztrobloggerként csöppent az ország egyik legismertebb főzősműsorába, ahol hírességek is versenybe szálltak, hogy lenyűgözzék őt és társait.– Mindig nagyon izgalmas azt látni, hogy a kamerák, a zsűri és a műsor légköre mit hoz ki a versenyzőkből. A hírességek esetében ez még inkább érdekes, hiszen ilyenkor akaratlanul is megmutatják valódi arcukat. Azt látni, hogy Kálmán Olga éppen azon izgul, mikor pirul végre üvegesre a hagyma, az számomra egy feledhetetlen élmény marad. Számos ilyen emberi pillanatnak lehettünk szemtanúi a Konyhafőnok VIP forgatása során – mesélte Fördős Zé.A Morning Show adásában a gasztroguru bakancslistája is szóba került, és egy igazán meglepő tervére derült fény.– Évek óta siklóernyőzöm, ez egy óriási szenvedély az életemben, de szeretném magam másban is kipróbálni. 5-6 év múlva meg akarom mászni a Mount Everestet, ami első hallásra nekem is vadul hangzik, de ezzel és az ehhez szükséges tudás megszerzésével már komolyan elkezdtem foglalkozni, így bízom benne, hogy kipipálhatom majd ezt is a bakancslistámon – árulta el Zé.A Class FM Morning Show teljes adása, elérhető a classfm.hu/replay oldalán, ahol többek között az is kiderül, milyen állatról kapta becenevét Fördős Zé.