Így írj tökéletes levelet a Mikulásnak!

Közeledik december hatodika estéje, amikor a Mikulás megjutalmazza a gyerekeket - már persze azokat, akik egész évi jóviseletükkel megérdemlik ezt. A nagyszakállú már valószínűleg elkezdte olvasni azokat a leveleket, amikben megírják, hogy mit is kellene kiszállítania, azonban még van egy kis idő, így adunk pár tippet az irishtimes.com cikke alapján egy jó levélhez.Először is, tartalmazzon konkrét dolgot: nem rossz dolog persze a meglepetés, de ha mindenki ezt írná, tuti nem lennének kész a csomagok soha. Mivel azért léteznek olyan tárgyak, amiket relatíve nem könnyű egy zsákban kiszállítani, így egy picit megértőnek kell lennünk a Mikulással szemben: mondjuk egész Disneylandet, vagy egy nem egyszerű kiszállítani. Olyan legyen a kérésed, ami egy kicsit különleges, vagy amit nagyon-nagyon szeretnél megkapni. Ne egy pár zokniról legyen szó - kivéve persze, ha nagyon szeretnél egy pár zoknit. Végül, de nem utolsó sorban, végig kell gondolnod, mennyire voltál jó egész évben: valóban megérdemled-e azt, amit kérnél a Mikulástól? Ha így van, bizonyára figyelembe veszi, és házhoz is viszi neked az ajándékot!