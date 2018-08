Így fogyott 21 kilót: Molnár Anikó elárulta a titkát

Hosszú-hosszú éveken át küzdött a túlsúllyal a valóságshow-szereplő, Nagy Ő Anikó. Sosem szégyellte az idomait, plus size modellként bikiniben, fehérneműben is megmutatta a testét - írta a BorsOnline.

– Pedig már megkaptam, hogy a legújabb képem csak fotoshop – neveti el magát Anikó. – Soha nem csinálok ilyet, nem használok filtert, azt sem tudom, hogy kell. Egy ismerős fiú szerint élőben még vékonyabbnak látszom, mint a képen. A változás valóban látványos, pedig az első képen is éppen fogyásban volt Anikó.



– Most 84 kiló vagyok, de tegyük hozzá, hogy 180 centi magas. Volt idő, amikor már nem is mértem magam, úgy „elszaladt" a súlyom. A legmagasabb mért súlyom száz­öt kiló volt.

Abból fogyott, de közel sem annyit, hogy újból a karcsú nők táborát erősítse. Mivel folyamatosan lelki gondokkal, pánikbetegséggel küzdött, szervi bajra a túlsúly okán sosem gondolt.

– Sminktetoválásokat készítek, az egyik vendégem edokrinológus mellett asszisztens. Amikor meséltem neki, hogy negyvenkét évesen klimaxolok, azt mondta, hogy el kell mennem edokrinológushoz, mert ez túl korai. Így kerültem dr. Balogh Illéshez – folytatja történetét Anikó.

– A vizsgálatokból kiderült, inzulinrezisztenciám van, ami a hasnyálmirigy működési zavara. Dr. Balogh Illés, az orvosom, azonnal kezelésbe vett. Nem írt elő diétát, kaptam egy listát az ajánlott és nem ajánlott ételekről. Nem sok, hat tétel szerepel rajta. Nem kell méregetnem semmit, csak néhány ételt elkerülni. A legfontosabb, hogy naponta szurit adok magamnak a hasamba. Azóta nem szédelgek, nincs falási kényszerem, evés után nem áll be a kajakóma. Ezzel a módszerrel fogytam még 13 kilót, ami nem jön vissza. Így tartok huszonegynél. Akkor gyógyulok jól, ha a hasi zsír megy le. Hát nekem olyan feszes lett a hasamon a bőr, hogy alig tudom megszúrni. Az övem négy lyukkal kell beljebb kell húzni. Két hónapja csinálom, de eddig még nem sportoltam. Most már szeretnék, de még két hónapig nem lehet a gerincsérvem miatt. Utána viszont elkezdem. És nem csak a pluszkilóktól szabadultam meg, hanem a heti két migrénes fejfájástól is. Mindig volt önképzavarom, most sem tudom agyban követni a fogyást. De egy férfi barátom azt mondta, harmincöt évesnek lát, nem mondja meg senki, hogy mindjárt negyvenhárom leszek.