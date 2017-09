Így dolgozik állatorvosként Baji Balázs - fotók

Baji Balázs is készül a szeptember 23-i IV. Országos Állatorvos-Agrár Sportnap és Családi Hétvégére.

Baji Balázs is készül a szeptember 23-i IV. Országos Állatorvos-Agrár Sportnap és Családi Hétvégére. A világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes és Universiade-győztes gátfutó az Állatorvostudományi Egyetem Kisállat Klinikáján dolgozik, a tatai rendezvényen pedig több sportágat is kipróbál majd.- Viszonylag későn döntöttem el, hogy állatorvos leszek. Sokáig vegyészmérnöknek készültem, de végül is nem bántam meg, hogy így döntöttem - kezdte Baji, aki a világbajnoki bronzérme után az ország egyik legnépszerűbb sportembere lett.

- Állatorvosként eddig is nagyon szívesen részt vettem volna a már hagyományos tatai rendezvényen, de valahogy mindig közbejött valami. Vagy versenyem volt, vagy versenyre készültem, de idén úgy néz ki, hogy ott leszek. Kifejezetten jónak tartom, hogy van egy nap, amikor az állatorvosok és az agrárszektor szakemberei együtt sportolhatnak. Biztos, hogy kipróbálom a fogathajtást és a sárkányhajózást - mondta Baji Balázs.A szervezők tájékoztatása szerint a sportnapon állatorvosok, agrármérnökök, szőlészek-borászok, kertészmérnökök, erdőmérnökök, vadászok sportolnak majd együtt. Az agrárszakemberek kipróbálhatják az asztaliteniszt, a fogathajtást, a futást, kispályás labdarúgást, a parkröplabdát, sárkányhajót, a streetball-t és a teniszt.Bővebb infók az eseménnyel kapcsolatban azoldalon olvashatók.