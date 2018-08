Így ápolják a sérült állatokat a Sünispotályban - cuki fotók

Egyre több társadalmi és civil szervezet foglalkozik a sérült állatok mentésével, gondozásával, a budapesti állatkertben pedig már évtizedes hagyománya van ennek: 2017-ben több mint 1500 mentett kisemlőst, madarat és kétéltűt gyógyítottak itt - mondta el a Sünispotály megnyitóján a környezetügyért felelős államtitkár.Rácz András hozzátette, hogy ma már 32 állami, önkormányzati és egyéb fenntartású mentőközpont gondoskodik a vadon élő fajok sérült egyedeiről. Két esztendeje elkészült a hatóságok, természetvédő szervezetek munkáját segítő útmutató is, míg az állampolgárok a www.termeszetvedelem.hu honlapon tájékozódhatnak arról, mit tegyenek a sérült állatokkal - beszélt a részletekről az államtitkár.Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes emlékeztetett arra, hogy az állatkert az elmúlt években komoly fejlődésen ment keresztül: megújult például a Varázshegy, májusban pedig átadták az intézmény új játszóparkját, a Holnemvolt Várat, ahol most a Sünispotály is megnyílhatott.Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója közölte: a Sünispotály a budapesti és a kassai állatkertek ZOO4NAT című közös projektje keretében valósult meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.A bemutató mentőközpontot a Holnemvolt Vár területén alakították ki 75 millió forintból, abban az eredetileg kocsiszínnek készült épületben, ahol az utóbbi évtizedben a nemrég új helyre költözött állatkerti klinika működött.Persányi Miklós kiemelte, hogy a Sünispotályban az érdeklődők immár nyomon követhetik a sérült állatok gyógyulását, az emeleti oktatóteremben pedig a felelős állattartás szabályait sajátíthatják el.Sós Endre, az állatkert főállatorvosa felidézte, hogy az intézmény 1986-ban még csak hét mentett állatot látott el, majd az egyedszám 1996-ban 115-re, a eddigi csúcsévben, 2016-ban pedig már 2000 fölé nőtt. Az intézmény a gyakori fajok - mint a feketerigó, a mókus vagy a sün - példányairól éppúgy gondoskodik, mint ritka, védett fajokról, például mérgezett sasokról.A Sünispotályban rajtuk kívül jelenleg több fecskét és denevért, fürjeket, egyéb rigófajok képviselőit, hollót, lappantyút, szalakótát, baglyot és számos más állatot gyógyítanak.