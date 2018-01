Idén bárkinek lehet malaca! - Február 5-től újra Áll az alku

Magyarország egyik legnépszerűbb gameshow-ja nemcsak egy játék, nemcsak a pénzről és a szerencséről szól, hanem emberekről, a történeteikről, vágyaikról, problémáikról.



Rendkívüli érdeklődés övezte az Áll az alku tavaszi évadának szereplőválogatását. Alig két hét alatt közel hatezren jelentkeztek a TV2 felhívására, közülük választották ki azokat a játékosokat, akikkel február 5-től hétköznap esténként a tévénézők is megismerkedhetnek.



Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója elmondta: a TV2 tavaszi műsorstruktúrájának fontos részét képezik a vetélkedők, ezek közül is az Áll az alku az egyik legerősebb brand, amiben hatalmas szerepe van Gundel Takács Gábor személyének.



Az új évadban két újdonság is lesz a játékszabályzatban, és mindkettő növeli a játékosok esélyét a nyereményre.

A 22 táska egyike ezúttal egy malacot rejt. A játékosnak lehetősége lesz az első 5 táska nyitása során bármikor bemondani, hogy él a „malac-tippel", vagyis megpróbálja eltalálni, melyik táskában bújik meg a figura. Ha sikerül neki, 500 ezer forintos garantált nyereménye lesz, amit biztosan hazavihet.

A 23-as táska pedig még több lehetőséget ad a játékosoknak: a „felez", a „dupláz", és a „+1 millió" mellé bekerül az „újra játszhat". Tehát, ha valaki él a 23-as táska lehetőségével és az „újra játszhat" táskát nyitja ki, akkor a következő adásban visszaállhat a helyére, nem érkezik új játékos és ugyanazzal az eséllyel játszhat tovább, mint a többiek.



A tavaszi évadban 50. adásához érkezik az Áll az alku. Az ünnepi kiadásban az őszi szezon játékosai közül többen visszatérnek a stúdióba.



A számozott táskák 2018-ban is több tízmillió forintot rejtenek: a legszerencsésebb játékos akár 100 millió forintot is nyerhet.



A műsort az IKO Műsorgyártó készíti.



Áll az alku február 5-től minden hétköznap 20.35-kor a TV2 műsorán.