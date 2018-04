Idén a húsvét hétfő egyben az Autizmus Világnapja is

2007 december 18-án, az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az Autizmus Világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra amely tízmilliókat érint a földön. Az Autizmus Világnapja ENSZ határozat kéri a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalmaikban.Szabó T. Anna erre az alkalomra írt versét minden évben elmondják, eléneklik az autizmus menetén.Első alkalommal 2013-ban szavalta el Kulka János, az Autizmus Világnapja alkalmából rendezett sétán.Van egy világAz én világom oszthatatlan,és elmerülnék most magamban,de hadd legyek mégis itt veled:te érts meg olyankor is, amikor én nem értelek!Van egy világ, amiben mindig csak ma van,ahol egyedül vagyok, de itt vagyok önmagam,a világomban rend van, és ezt a rendet ismerem,nekem legbelülről kerek az életem.Az én világom oszthatatlan,és elmerülnék most magamban,de hadd legyek mégis itt veled,mert belülről tudom, hogy így szeretsz,te érts meg olyankor is, amikor én nem értelek!A nagyvilágban nem vagyunk egyedül,erre kevés a szó, ez mindig kiderül –mindenki külön világ, mégis értünk emberül,mert ami igazán fontos, az itt van legbelül.Az én világom oszthatatlan,és elmerülnék most magamban,de hadd legyek mégis itt veled,mert belülről tudom, hogy így szeretsz,és értesz olyankor is, mikor én nem értelek!