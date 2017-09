Idén 15. éve adják át a Prima Primissima díjakat

A Prima Primissima díj 15 éve változatlan formában, sikeresen működik és a magyar társadalomban, a kulturális, tudományos életben jelentős presztízst vívott ki ​– közölte a jelöltek kihirdetése előtt a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának elnöke. Csányi Sándor hozzátette, a díj struktúrája nem változott: minden kategóriában három jelölt (Prima) közül kerül ki a Prima Primissima díj nyertese.A Junior Prima díjak a fiataloknak jelentenek biztatást és anyagi segítséget, míg a megyei Prima díjak a helyi kiválóságokat ismeri el.Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tíz kategóriában harminc díjazottat választanak majd ki. A magas erkölcsi elismerés mellett összesen 250 millió forintos támogatásban is részesülnek a saját szakterületükön kiválót alkotó honfitársaink.A Primák 5 millió, a Primissimák 15 millió forintot vehetnek át a díj mellé, a Junior Prima díj 2 millió, a megyei Prima díj pedig 1 millió forint jutalommal jár.Eddig összesen 1900 ember vehette át ezeket a díjakat csaknem 4 milliárd forint értékben - összegzett az alapítvány elnöke.

Reméljük, a 15 éves évfordulón az eddigi években megszokottnál is több szavazat dönt majd arról, hogy a jelöltek közül ki lesz a Közönségdíj nyertese. A voksolás résztvevői között idén is sorsolással választjuk ki, hogy ki nyeri az új Mercedes-Benz GLA személygépkocsit, érdemes tehát figyelemmel kísérni a szavazás részleteit, amelyek rövidesen elérhetőek lesznek a www.primaprimissima.hu weboldalon és a Prima Primissima Facebook oldalán

– nyilatkozta Honti Hanna, a Prima Primissima Alapítvány ügyvivője.

Csányi Sándor megemlékezett az idén elhunyt Jókai Annáról is: személyében a magyar irodalmi élet nagy alakját veszítette el; az írónő 2003 óta az alapítvány munkájában is kuratóriumi tagként vett részt - közölte.Beszámolója szerint a támogatói körben az FHB-t a Takarékbank váltotta, az OTP továbbra is maradt főtámogató. Idén 750 főt - köztük először határon kívülieket is - jelöltek a korábbi díjazottak, az alapítók, a szakmai szervezetek.Politikai újságírók eddig nem lehettek jelöltek, mostantól azonban, ha munkásságuk erre alkalmassá teszi őket, ők is kaphatnak jelölést - jegyezte meg.Kányádi Sándor költő, író, műfordítóKiss Benedek költő, műfordítóSzilágyi István íróBlaskó Péter színművészEnyedi Ildikó filmrendező, forgatókönyvíróHegedűs D. Géza színművész, rendező, egyetemi tanárBirkás Ákos festőművészHaris László fotóművészHorkay István képzőművészDr. Blaskó Gábor gyógyszerkutató vegyész, MTA rendes tagjaDr. Pintz János matematikus, akadémikus, kutatóprofesszorVicsek Tamás fizikus, akadémikusHámori Veronika nyugalmazott iskolaigazgatóDr. Lukács István irodalomtörténész, intézetigazgatóProf. Dr. Sótonyi Péter Tamás rektor, állatorvos-anatómusCsomay Zsófia építész, belsőépítészDr. Farkas Gábor DLA építészPazár Béla építészmérnökBaló György szerkesztő, műsorvezetőHazajáró – turisztikai magazinműsorKopeczky Lajos újságíró, riporterFábiánné Rozsnyói Katalin kajak-kenu mesteredzőKocsis Ferenc olimpiai bajnok birkózó, mesteredzőWichmann Tamás világbajnok, olimpiai ezüstérmes kenusDr. Bálint György kertészmérnökErdélyi Tibor táncművész, koreográfus, népi szobrászfolkMAGazin népművészeti folyóiratAntal Mátyás fuvolaművész, karmesterEötvös Péter zeneszerző, karmesterVárdai István csellóművészCsányi Sándor az MTI kérdésére elmondta, hogy az ünnepélyes díjátadót december 1-jén tartják, addig a közönség is kiválaszthatja saját díjazottját a harminc jelölt közül a www.primaprimissima.hu honlapon.