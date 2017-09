Ibizán mondja ki a boldogító igent a hollywoodi álompár

Kimondja egymásnak a boldogító igent Alicia Vikander és Michael Fassbender, legalábbis így tudja a The Sun című brit bulvárlap. A ceremóniára jövő hónapban kerül sor Ibizán és állítólag nagy lesz a felhajtás, ám a nyilvánosságot kizárják, mert a páros arról híres, hogy minden eszközzel óvják magánéletüket. Az Oscar-díjas svéd színésznő (A dán lány) korábban azt nyilatkozta, hogy szeretne gyereket párjától, így aki szeret merészen kombinálni, az esküvő hírét akár össze is kötheti ezzel a kijelentéssel.



Michael Fassbendert hamarosan a Hóember című izgalmas thrillerben láthatjuk, ahol nyúzott nyomozót alakít, aki egy sorozatgyilkos nyomába ered. A film Jo Nesbo skandináv krimijéből készült, az író a film egyik executive producere is.



(The Snowman – hazai bemutató: 2017. október 12.)