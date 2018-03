Húszmillió forinttól eshet el Hosszú Katinka, ha idén nem versenyez

– Nekem Tokió a nagy cél! Ráadásul imádok úszni, edzeni. Ugyanakkor itt ez az esztendő, Eb-év, van már 13 Európa-bajnoki aranyam, mi legyen a cél: megszerezni a tizennegyediket? Ez azért, valljuk be, nem jelent olyan erős motivációt – idézi aa 28 éves Hosszú Katinkát. – Mivel még képlékeny az éves terv, nem tudom megmondani, mikor lesz az idei első versenyem.Nehéz időszak áll mögöttünk a magánéletünk miatt, de megpróbáljuk az adott helyzetből a legtöbbet kihozni - nyilatkozta Hosszú Katinka a. Sokba kerülhet az úszónő számára a házassági válsága. Amennyiben őszig nem versenyez, s kihagyja az addigi úszóviadalokat, így az augusztus eleji Európa-bajnokságot is, akár 20 millió forinttól is eleshet a háromszoros olimpiai aranyérmes klasszis.Hosszú Katinka és Shane Tusup dolgoznak a házasságuk megmentésén, erre utal az is, hogy immáron kijelenthető, szakmai téren együtt képzelik el a jövőjüket.Nyilvánvaló, a boldogságot nem lehet pénzben kifejezni, de az úszó megfizeti az árát a válságának. A Blikk kiszámolta, hogy mennyit veszíthet az úszónő, ha távol marad az idei versenyektől. Korábban rendszeresen részt vett az antwerpeni Flanders-kupán és a luxemburgi Euro Meeten, s ha a tavalyi formáját vesszük alapul, akkor ezek idei kihagyásával közel 1,5 millió forintot bukott.A Nizzát, Marseille-t és Amiens-t érintő Golden Touron 2017-ben az érmeivel, a versenycsúcsával és az összetettbeli első helyezésével összesen 5,2 milliót kaszált. A Mare Nostrum-sorozatban, valamint a stockholmi és a bergeni viadalon összesen 3 milliót zsebelt be, a francia bajnokság pedig közel 800 ezer forintnyi összeget hozott a számára.Tehát a kisebb viadalok kihagyásával akár 10,5 millió forintot is veszíthet. Tavaly nem volt Eb, így a 2016-os kontinenstornán nyújtott teljesítményét vettük figyelembe. Négy arannyal, egy ezüsttel számolva az európai szövetségi és az állami jutalommal körülbelül további 9 millió forintról mondhat le Hosszú, ha nem indul Glasgow-ban.