Húszmillió dollárra perelik Beyoncét szerzőijog-sértés miatt

A YouTube közösségi videómegosztón Messy Mya néven híressé vált Anthony Barre hagyatékának gondozói szerint Beyoncé engedély nélkül használta fel Formation című számában Mya hangját.



A kereset szerint, amelyet egy New Orleans-i bíróságon nyújtottak be, Mya hangja a szám elején hallható, de a hagyaték egy fillért sem kapott ezért, és közreműködőként meg sem említették a nevét. A YouTube-sztárt 2010-ben gyilkolták meg New Orleansban.



Beyoncé mellett a felperesek a keresetben a dalszerzőket, a videoklip rendezőjét és a Warner Music Group vállalatait is megnevezik. Beyoncé és a WMG képviselői még nem kommentálták az ügyet.



A Formation Beyoncé tavaly megjelent hatodik, Lemonade című stúdióalbumán szerepel. A számhoz készült videoklipet Grammy-díjra jelölték az év legjobb videója kategóriában.