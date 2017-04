Húszéves születésnapját ünnepli az Önök kérték!

Bényi Ildikó műsorvezető az Önök kérték! háziasszonyaként 1997 óta teljesíti a nézők a kívánságait. A műsorvezető az MTI-nek felidézte, hogy két éve dolgozott már bemondónőként a televízióban, amikor megkapta a felkérést az újrainduló műsor vezetésére. "Utólag annyit tudtam meg a történetről, hogy a műsor készítői elgondolkodtak azon, hogy egy akkor már ismert bemondónő vagy pedig egy új arc legyen a műsorvezető, az utóbbi mellett döntöttek " - jegyezte meg. Akkor már tíz éve szünetelt a műsor, de folyamatosan érkeztek a levelek kérésekkel, ezért is döntöttek úgy a szerkesztők, hogy újraindítják.

Több emlékezetes adás is született a húsz év alatt. A különkiadások közül kiemelte a Bajnokaink kedvencei című adást, ami a Hajógyári-szigeten, közvetlenül a Sydneyből érkezett olimpiai Aranygép leszállása után készült 2000-ben.

Nekem is nagy élmény volt, hogy kiszabadultunk a stúdióból és nagyon jó volt ebben a fergeteges hangulatban az olimpikonokkal együtt ünnepelni

- emlékezett vissza Bényi Ildikó.

Megemlítette a 2002-ben készült Latabártól a Szeszélyes évszakokig című adást is, amely az Önök kérték! eddigi legnézettebb különkiadása volt majdnem egymillió nézővel.



Az Antal Imrével közösen vezetett kétrészes műsorban a televízió történetének legnépszerűbb műsorszámait és jeleneteit dolgozták fel, a műsor nagyon sikeres volt, többször megismételték.

A húsz év alatt többször jelentkeztek szilveszteri élő különkiadással is - idézte fel, hozzátéve, hogy emlékezetes volt még egy négy adásból álló karácsonyi különkiadás is Önök kérték! a taxiban címmel, amely során egy taxiban teljesítették az utazó emberek kívánságait. Elmondta, hogy Kovács Kati énekes volt az műsor első meghívott vendége, de szinte minden ismert művész és előadó megfordult a műsorban az elmúlt húsz év alatt. Bényi Ildikó kiemelte még Payer Öcsit, Bangó Margitot, Lukács Sándort, Bodrogi Gyulát, Sztankay Istvánt, Galambos Erzsit, Balázs Fecót, ifjabb Sántha Ferencet, Szombathy Gyulát, Benkó Sándort, Harangozó Terit, Korda Györgyöt, Tréfás György operaénekest, Békés Italát, akit nemrég köszöntettek 90. születésnapján, de Hegedűs D. Géza vagy Szilágyi Sándor is többször volt látogatója volt a műsornak. "Igyekszem mindet elkövetni, hogy az alatt 3-4 perces beszélgetés alatt megnyíljon a meghívott vendég és jól érezze magát nálunk, mert mi értük vagyunk és nem fordítva" - magyarázta, hozzátéve, hogy egy kivételes légkörben nagyon jó csapattal dolgozik együtt immár évek óta.



A nézők három fórumon: e-mailen, hagyományos postai úton és a Facebookon keresztül küldhetik el kívánságaikat. "A levelek feldolgozását az egyik kolléganőnk végzi, majd továbbítja a műsor felelős szerkesztőjének és a szerkesztőnek a kérések listáját, és mi ebből választjuk közösen az adásba kerülő kívánságokat" - hangsúlyozta hozzátéve: a kezdetektől az a szerkesztési elvük, hogy egy-egy adásban mindenféle műfaj szerepeljen: operett, nóta, sláger, vers, komolyzene, kabaréjelenet vagy musical. Bényi Ildikó hozzátette, hogy vannak olyan rendszeres levélírók, akiknek a kézírását már messziről megismeri.