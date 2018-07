Húsz ország fellépői várják a fesztiválozókat a hétfőn kezdődő Babel Soundon

Húsz országból érkeznek fellépők a hétfőn kezdődő Babel Sound világzenei fesztiválra, amelynek a balatonboglári Platán Strand ad otthont.Bulgária, Ausztria, Spanyolország, Törökország, Szenegál, Guinea, Argentína, Szerbia, India, Izland, Ukrajna, Chile, Marokkó, Olaszország, Görögország, Albánia és Hollandia zenészei lépnek fel az idei fesztiválon - hangsúlyozta Viszt Viktor, a fesztivál főszervezője az M1 aktuális csatorna pénteki adásában.Szenegálból érkezik például a fesztiválra Ibrahima Cissokho, a mandinka törzsből származó művész, aki saját hazájában sztárnak számít - hangsúlyozta a főszervező.Kiemelte: a világzenei koncertek mellett olyan interaktív programok is várják az érdeklődőket, amelyeken közelebbről is megismerkedhetnek a távoli kultúrák szokásaival. Idén Olaszország, India, Indonézia, Spanyolország, Törökország, Perzsia, Portugália és Marokkó is külön sátrat kap, ahol tánctanítások, táncházak, tésztagyúrás, ételkóstoló, maszkkészítés és sok más érdekes program is várja a látogatókat.A fesztivál idén kiemelt figyelmet fordít a családi programokra. Minden nap gyermekeknek szóló zenés és meseelőadásokat tartanak, míg a tematikus kultúrsátrakban, interaktív programokon keresztül ismerhetik meg kicsik és nagyok a résztvevő országok kultúráját, népszokásait, öltözetét és táncait is. Az olasz sátorban a tésztagyúrás mellett pizzakészítés és paradicsomszósz-főzés is várja az érdeklődőket.Latorczai Balázs zenész, szervező elmondta, hogy Magyarországról olyan előadók zenélnek majd a Balaton-parton, mint a Meszecsinka, a Holddalanap, a Chalaban vagy a Dzsinnkaladzsi.