Húsüzemben melózik Michael Jackson magyar fia

Viszontagságokkal teli útja után most végre egyenesbe látszik jönni Michael Jackson magyar pártfogoltjának élete. A kis Farkas Bélát négy­évesen ismerte meg az ország, amikor 1994-ben, az akkor Budapestre érkező popkirály ellátogatott a Bethesda Gyermekkórházba. Ott találkozott a súlyos májbetegségben szenvedő kisfiúval, akin Jacko mindenáron segíteni akart. - írja a BorsOnline Az orvosok csak néhány hónapot adtak a gyermeknek, Jacko azonban kifizette a kis Béla brüsszeli életmentő műtétjét, amire a családja képtelen lett volna összeszedni harmincmillió forintot. És Jacko nem csak ebben segített: a fiú további orvosi kezeléseit is állta, így több mint ötvenmillió forintot fordított a meggyó­gyítására.Bár az egész világon híre ment az egyébként is mindig nagylelkű Jacko kedvességének, Bélát vér szerinti szülei a műtétet követően a kórházban hagyták.

Már elfogadtam ezt a dolgot és nem haragszom rájuk, de apaként úgy gondolom, bármit meg lehet oldani, amit csak szeretnénk.

– magyarázta a Borsnak a feleségével ma már egy kislányt nevelő családfő, aki nevet is változtatott szülei miatt, és most már Tamásként él.A 28 éves fiatalember pár évvel ezelőtt megtalálta valódi szüleit, szeretett volna választ kapni a kérdéseire, miért tették ezt vele. De csak kitérő választ kapott. Tamás az örökbefogadóit tekinti igazi szüleinek, akikkel bár ritkán találkoznak, tartják a kapcsolatot.Mint Béla a Borsnak elmondta, a májbetegségből teljesen felépült, de az élete később sem alakult jól. Egy kisbabát elvesztettek, három éve pedig a kilakoltatás szélén álltak, de közösségi gyűjtéssel sikerült új otthont találni.A fiatalembernek úgy tűnik, egyenesbe jön az élete. Már állandó munkahelye van, jelenleg a Pest megyei Perbálon dolgozik egy kolbászüzemben, váltott műszakban.

Az utazás napi négy órát vesz el, de tetszik a munka, jó csapatban és helyen dolgozhatok.

– mesélte büszkén Tamás, aki Helénával következő gyermekük születésére készül. Igen, újra apa lesz Tamás.



Saját lakást szeretnénk, ez nagy álmunk, hogy a gyerekeinknek legyen. Nem szeretnénk, ha úgy járnának, mint mi, akik örökké egyik helyről a másikra költöztünk. Nincs lehetőségünk nagy összegekkel támogatni őket, de ha szép lassú gyűjtögetéssel veszünk egy lakást és a nevükre íratjuk, lesz mit hagynunk nekik.

– avatta be be terveikbe a BorsOnline-t Tamás. Ha minden jól megy, kisfiuk fog születni novemberben.