Hugh Jackman új Farkas-filmje is és a Trainspotting folytatása is a fesztiválon debütál

A Logan a Farkas nevű Marvel-szuperhősről készült harmadik film Jackman főszereplésével. A filmben Patrick Stewart alakítja X professzort, Richard E. Grant pedig Farkas ellenfelét, Zander Rice-t játssza. A produkciót versenyen kívül vetítik a tekintélyes A-kategóriás filmfesztiválon.



Ugyancsak versenyen kívül, a Berlinalén mutatkozik be a közönségnek a Viceroyís House című történelmi dráma India és Pakisztán 1947-es elszakadásáról. Az alkotásban Hugh Bonneville, Gillian Aderson, Manish Dayal és Huma Qureshi alakítja a főbb szerepeket.



Danny Boyle T2 Trainspotting című filmjének nemzetközi premierjét szintén Berlinben tartják. A versenyen kívül vetített alkotásban Ewan McGregor, Robert Carlyle, John Lee Miller és Ewen Bremner is visszatér régi szerepében.



A kedden bejelentett újabb 13 film a versenyprogramban és a Berlinale Special szekcióban látható majd. Volker Schlöndorff Return to Montauk című új munkája Stellan Skarsgard, Nina Hoss, Susanne Wolf és Niels Arestrup szereplésével, valamint a spanyol Álex de la Iglesia El bar című krimivígjátéka is a világpremierek között lesz.



A versenymezőnyben idén egy magyar produkció, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje is szerepel.



A 67. Berlinalét február 9. és 18. között rendezik meg, a fődíjat, az Arany Medvét odaítélő nemzetközi zsűrit ezúttal Paul Verhoeven holland filmrendező vezeti.