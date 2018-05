Hosszú Katinka végleg szakít Shane-nel

Hosszú Katinka tegnap váratlanul bejelentette: végleg szakít edző-férjével, Shane Tusuppal. Mindkettőjük élete válságba került - írja a borsonline.hu Letaglózó hírt közölt tegnap Facabook-oldalán a háromszoros olimpiai bajnok úszónő: edző-férjével vége mindennek. – Sajnos Shane-nel nem sikerült a magánéleti problémáinkat rendezni, így a továbbiakban nem az ő vezetésével készülök – írta Facebook-oldalára az Iron Lady.Mint emlékezetes, az álompár kapcsolata novemberben került válságba. Shane Tusup nem kísérte el Katinkát egy versenyre, a dániai rövid pályás Eb-re, pedig ilyet korábban sosem tett. Fejfájásra hivatkozott, de később kiderült, ez csak kifogás. Amikor a karácsonyi ünnepeket külön töltötték, már nem tagadhattak tovább: december 29-én közleményben ismerte el az úszónő, kapcsolatuk válságba került.Az év elején az egész ország azért drukkolt, hogy az álompár kibéküljön, közösségi oldalaikat elárasztották a jó kívánságok, főleg azok után, hogy Shane Tusup az Év sportolója gálán a 2017 legjobb edzőjének járó elismerés átvételekor könnyek között magyarul esdekelt Katinkának: bocsásson meg.– Elfáradtam, sokat hibáztam – mondta, és szavaiból kihallatszott, igaz lehet az az értesülésünk, miszerint Katinkának a férje dühkitöréseiből lett elege. Nem egyszer előfordult, hogy a medence partján őrjöngött a nejével, sőt, állítólag Katkánál egy novemberi, otthoni törés-zúzás volt az utolsó csepp a pohárban.Mindez nem hatotta meg a háromszoros olimpiai bajnokot: Katinka februárban beadta a válókeresetet.Vége mindennek?Nem! Volt még visszaút! El­kezdtek találkozgatni, együtt ebédelgettek (a Bors egy budai étteremben fotózta le őket meghittségükben), Katinka visszaköltözött a közös lakásukba, és még a válókeresetet is szüneteltette. Áprilisban edzőtáborba vonultak az Egyesült Államokba, ismerőseik szerint a második nászútjukat töltötték.Nyugalomra vágytak, úgy gondolták, kettesben, egy távoli országban jobban tudják rendezni a magán­életüket is. A kemény edzések mellett szakítottak időt városnézésre, kirándulásra, és újfent meghitt pillanatokat éltek át együtt. Shane 30. születésnapját Japán szent helyén, a Fudzsin ünnepelték.Minden olyan idillinek tűnt. Egészen tegnapig.A feszültség egyébként akkorára nőtt, hogy Katinka Facebook-oldala is eltűnt, erről - jobb híján - az Instagramon számolt be.