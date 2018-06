Horváth Tamás megijedt amikor felkérték a Sztárban sztár versenyzőjének

Ha valakinek köszönhetem a sikeremet, akkor az mind a feleségem érdeme. Amikor már volt hetven-nyolcvan dalom - köztük a Meggyfa is - akkor azt mondtam: nézd csak, Andi, ennyi dalom van. Mire ő: akkor miért nem ezzel foglalkozol? Csak ezzel kéne!

Noha jó ideje zenél, mégis megdöbbentette Horváth Tamást, amikor a Sztárban sztár szervezői felkérték arra, hogy szerepeljen a műsorban. Olyannyira, hogy azonnal kért is egy nap gondolkodási időt - tudta meg a Bors.Persze a párjától meg is kapta hezitálása miatt a fejmosást - írják.- hangsúlyozta Tomi, mekkora hatással volt karrierjére párja.A Sztárban sztár és A Nagy Duett győztese egyébként a Bors stúdiójában arról is beszélt, mennyire zavarta őt mindig is a megfelelési kényszer - mindig mindenkinek megfelelni. Édesanyja elvesztésekor volt az, hogy megfogadta: változtatnia kell. Élnie kell...