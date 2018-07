Horváth Charlie több mint 50 éve a pályán

Senkiházi emberek mondanak véleményt

A Liszt Ferenc-díjas és többszörös eMeRTon-díjas művész az idén tavasszal Budapest díszpolgára lett. Bár írt már egy könyvet, állítja, 3–4 könyv is kevés lenne ahhoz, hogy az extrém történeteiről beszámoljon. Fotó: Török János

Negyven forinttól az úri gázsiig

Skandináviában alapozta meg a jövőjét

Charlie elmondta, ma is rengeteg fellépése van. Családjáról is nyíltan beszélt: felesége három és fél éve hunyt el daganatos betegségben. Katika halálát sosem tudja teljesen feldolgozni, hetente kijár a sírjához a Farkasréti temetőbe.– A feleségem halála óta érzett fájdalom sosem fog enyhülni. Viszont együtt van a család, ide költöztek a fiamék, így már minden rendben van. Unokám, Erik második osztályos lesz, nagyon okos és szép gyerek. A menyem is dolgozik. Fiam, Ákos külföldre készül, hamarosan elkészíti angol nyelvű lemezét. Zenekaruknak, a Stardustnak komoly világcégtől van lemezszerződési ajánlata.A fiam több lemezemre is írt már dalokat. Én úgy gondolom, hogy nálam sokkal tehetségesebb. Gitározik, énekel, lemezeket ír. Ha isten megsegíti, akkor sikeres lesz. Én sok szerencsét kívánok neki!Charlie szerint, hogy „mi a jó zene", ez megoldatlan kérdés marad örökre. A tehetségkutató műsorokat kifejezetten nem szereti és veszélyesnek tartja.– Szerintem szerencse és kitartás kérdése az, hogy a tehetségkutatókból megismert fiatalok közül kinek sikerül 2–3 évig vagy talán örökre a zenei pályán maradni. Vannak tehetségesek köztük, viszont én az ilyen tehetségkutatókat nem szeretem. Lehet, valaki dörmög, hamisan énekel, de a személyisége vonzó, mégis szereti a közönség, és egész életére a szakmában tud maradni. Valaki pedig a csillagokat lehozná az égről, mégsem szeretik. És aztán az, hogy a zsűriben, kik ülnek? Szó szerint minősíthetetlen! Én nem szeretem a tehetségkutató műsorokat. A zene nem sport! Egyébként azok, akik elmennek ezekbe a műsorokba, csak a szívüket törik össze, nagyon sok időre beteg emberek lesznek, akkor is, ha sikeresek maradnak, mert nehéz azt végigélni, hogy senkiházi emberek mondják el a véleményüket, szeretem és sajnálom is őketA zenész maga is megjárta azt a rögös utat, ami a csúcsra vitte.– Összességében – ha a kisebb utakat is beleszámítom – talán tizennégy évet zenéltem külföldön. Hát istenigazából ’93-ban szakadt meg a külföldi utazás. Általában hotelek aulájában, pubokban játszottunk, ahol rengeteg fiatal volt. Egész Skandináviát bejártuk, Svédországban és Norvégiában nem volt olyan kisebb város, ahol ne léptünk volna fel. Svédországban például rajtunk kívül magyar zenekar nem játszott. Azért játszhattunk, mert egy svéd jazz-zenész, műsorszervező példaképnek állított minket a svédek elé. Számtalan külföldi országban jártunk, rengeteget dolgoztunk például Svájcban is. A világ egyik legnagyobb szórakozóhelyén is felléptünk Spanyolországban. És mi voltunk az első magyarok, akik – útlevél nélkül – Dubajban is játszottak, ez 1970 körül volt. Szerencsés vagyok, mert nagyon felkészült zenészekkel játszottam, érdekes életem volt – meséli Charlie arra a kérdésünkre, hogy mi kellett ahhoz, hogy a világ legjobb szórakozóhelyeire eljussanak.A kezdetekben – a ’60-as évek második felében – művelődési házakban játszottak.– Fejenként 40 forinttal kezdtünk, úgy emlékszem, az Illésnek és az Omegának is ennyi volt a gázsija. Ez volt az első pénzem. (Nevet.) 1966-ban volt ez. Aztán utána fölment százhatvan forintra. Művelődési házakban játszottunk, akkor sokkal nagyobb közönsége volt ennek a zenének, mint most. Úgy tudom, akkoriban a „legnagyobb úri gázsit" – ezer forintot – Máté Péter kapta.Charlie összesen tíz évet töltött skandináv országokban és sok más külföldi országban is, akkor alapozta meg családja jövőjét.– 1980-ban, amikor kimentünk Norvégiába, motorhotelekben kezdtünk el muzsikálni, őszinte leszek, már akkor egy hónap alatt többet kerestem, mint itt egy év alatt a Generálban, pedig akkor még nagyon alacsony gázsink volt kint. Ez a tíz év alapozta meg anyagilag a családom jövőjét.Charlie a legjobban Norvégiát szerette, arról is kérdeztük, nem bánja-e, hogy nem maradt kint.– Nem tudom, mi lett volna, ha kint maradok, az biztos, hogy nyugodtabb lett volna a „dolog". Itthon rengeteget kellett szenvedni. Már az, hogy amikor hazajöttem, és „véletlenül" sikerült, az egy dolog, de itthon rengeteg jó zenész volt rajtam kívül, akik közül már sokan meghaltak vagy disszidáltak. Azokat a zenészeket, akik tudtak valamit, elnyomták. Engem is eltapostak, Afrikába kaptunk szerződést, soha nem értettem, hogy miért kaphattam útlevet. Így visszamenőleg azt gondolom, talán azért, hogy ne zavarjam az itthon futtatott zenészkollégákat se.