Hoppá! Ők az MTV EMA magyar és nemzetközi jelöltjei!

Az MTV bejelentette a 2018-as Europe Music Awards jelöltjeit, miközben a hazai zenecsatorna oldalán elindult a szavazás, hogy ki legyen a díj legjobb magyar előadója. A nemzetközi díjátadó gálát élőben, magyar idő szerint november 4-én, 21 órakor szurkolhatják végig a televíziónézők a magyar MTV-n, de a vörös szőnyeges bejelentkezés már 20 órakor kezdetét veszi.A magyar MTV oldalán már szavazhatnak a csatorna hazai rajongói arra, hogy ki legyen a díj 2018-as magyarországi nyertese. A Wellhello, a Halott Pénz, a Margeret Island, a Follow the flow és Caramel egyaránt esélyes az elismerésre. Szavazatát bárki leadhatja kedvencére október 4. és 29. között.Nemzetközi fronton Camila Cabello hat kategóriában is a jelöltek között szerepel, Havana című gigaslágerével és Young Thug rapperrel az oldalán a “Legjobb dal" és a “Legjobb videó" díját is bezsebelheti idén, de esélyesként indul a “Legjobb előadó" kategóriában is, olyan sztárok mellett, mint Ariana Grande vagy Post Malone, akik öt-öt jelöléssel szorosan a fiatal énekesnő mögött indulnak a nem mindennapi elismerésekért. Drake és Dua Lipa egyaránt négy-négy jelöléssel csatlakozik a mezőnyhöz, csak úgy, mint Shawn Mendes, és, ami még szintén közös a három előadóban, hogy akár a “Legjobb hazai fellépés" díját is átvehetik.A 2018-as MTV EMA-nek a spanyolországi Barakaldo városában található Bilbao Exhibition Centre ad otthont november 4-én vasárnap este kilenc órától. A díjátadót élőben közvetíti platformjain a zenecsatorna, így világszerte több mint 180 országban követhetik figyelemmel az eseményt az érdeklődők.A nemzetközi veresenyben november 3-án éjfélig szavazhatnak a rajongók kedvencükre az mtvema.com oldalon.Az MTV EMA 2018 Red Carpet élő közvetítése november 4-én 20 órától látható, míg a díjátadó 21 órakor veszi kezdetét a magyar MTV műsorán.2018 MTV EMA JELÖLTJEI:LEGJOBB ELŐADÓAriana GrandeCamila CabelloDrakeDua LipaPost MaloneLEGJOBB VIDEÓAriana Grande No tears left to cryCamila Cabello Havana ft. Young ThugChildish Gambino This Is AmericaLil Dicky Freaky Friday ft. Chris BrownThe Carters APES**TLEGJOBB DALAriana Grande No tears left to cryBebe Rexha Meant To Be ft. Florida Georgia LineCamila Cabello Havana ft. Young ThugDrake God's PlanPost Malone Rockstar ft. 21 SavageLegjobb POPAriana GrandeCamila CabelloDua LipaHailee SteinfeldShawn MendesLegjobb FELTÖREKVŐAnne-MarieBazziCardi BHayley KiyokoJessie ReyezLEGJOBB STÍLUSCardi BDua LipaMigosNicki MinajPost MaloneLEGJOBB HIP HOPDrakeEminemMigosNicki MinajTravis ScottLEGJOBB ÉLŐEd SheeranMuseP!nkShawn MendesThe CartersLEGJOBB ROCK5 Seconds Of SummerFoo FightersImagine DragonsMuseU2LEGJOBB ALTERNATÍVFall Out BoyPanic! At The DiscoThe 1975Thirty Seconds To MarsTwenty One PilotsLEGJOBB ELEKTRONIKUSCalvin HarrisDavid GuettaMarshmelloMartin GarrixThe ChainsmokersLEGNAGYOBB RAJONGÓTÁBORBTSCamila CabelloSelena GomezShawn MendesTaylor SwiftLEGJOBB WORLD STAGEClean Bandit MTV Crashes Plymouth, Egyesült Királyság 2017Charli XCX MTV Crashes Plymouth, Egyesült Királyság 2017David Guetta Trafalgar Square, Egyesült Királyság 2017Jason Derulo Isle of MTV Málta 2018Post Malone Wireless Festival, Egyesült Királyság 2018Migos Wireless Festival, Egyesült Királyság 2018J Cole Wireless Festival, Egyesült Királyság 2018Nick Jonas MTV Spotlight @ Hyperplay, Szingapúr 2018Alessia Cara MTV Spotlight @ Hyperplay, Szingapúr 2018LEGJOBB PUSH ELŐADÓPRETTYMUCH (2017 Október)Why Don't We (2017 November)Grace VanderWaal (2017 December)Bishop Briggs (2018 Január)Superorganism (2018 Február)Jessie Reyez (2018 Március)Hayley Kiyoko (2018 Április)Lil Xan (2018 Május)Sigrid (2018 Június)Chloe x Halle (2018 Július)Bazzi (2018 Augusztus)Jorja Smith (2018 Szeptember)LEGJOBB HAZAI FELLÉPÉSAriana GrandeCamila CabelloCardi BImagine DragonsPost Malone