Hoppá! Most kiderül, hogy szerethet-e egy tini android?

Újabb élőszereplős, saját gyártású családi sorozattal kedveskedik a gyermekek kedvenc tévécsatornája: október 1-jén 20.00-kor debütál a Nickelodeonon a Frankie vagyok. A produkció hőse, Frankie Gaines első ránézésre egy átlagos amerikai tininek tűnik, csakhogy egy óriási titkot őriz, amit a családján kívül senki nem tudhat. Ő valójában egy android, aki nap mint nap hihetetlen kalandokba keveredik, miközben osztálytársaival karöltve sokszor elvész a szerelem és a barátság útvesztőjében. De vajon képes-e a mesterséges intelligencia valódi érzelmekre?Végre hozzánk is megérkezett a Nickelodeon saját gyártású, Amerika- és világszerte sikert sikerre halmozó sorozata, a Frankie vagyok. S hogy miről szól a széria? A történet középpontjában a tökéletes szépségű és ellenállhatatlanul bájos gimnazista, Frankie Gaines áll, aki első ránézésre úgy tűnik, hogy egy tipikus amerikai tinédzser. Csakhogy hősünket Sigourney Gaines, az Electronic Giga Genetics tudósa fejlesztette ki, merthogy ő egy android! A cég vezetője, Mr. Kingston katonai célokra szeretné felhasználni, ám mikor ezt Sigourney megtudja, úgy dönt, hogy elrabolja a vállalattól a mesterséges intelligenciával ellátott robotlányt.A tudós saját lányaként tekint Frankie-re, és normális életet szeretne biztosítani a számára, így otthagyja munkahelyét és családjával együtt messzire költözik, hogy a lányt el tudják rejteni Kingston elől. A tini android gimnáziumba kezd járni, ám az ő esetében a beilleszkedés korántsem egyszerű. Először is meg kell tanulnia úgy viselkedni, mint egy korabeli lánynak, hiszen még véletlenül sem szabad lelepleznie magát.Vajon a család nyomára akad-e az ördögi Kingston, és hogyan sikerül Frankie-nek megbirkózni az átlagos hétköznapok számunkra teljesen természetes kihívásaival, egyáltalán egy android képes-e emberi érzelmeket kifejteni? Többek között a fenti kérdésekre is választ kaphatunk a Nickelodeon legújabb sorozatából!