Hoppá! Ezt nem gondolta volna Korda Gyuri bácsiékról

Az ország Gyuri bácsija és örökifjú felesége, Balázs Klári neve gyakorlatilag összeforrt az elmúlt bő három évtized során. Nem csoda, hiszen ők ketten együtt egy évszázada "állnak" a színpadon. A magyar könnyűzenei élet megkerülhetetlen alakjai hétköznapinak cseppet sem nevezhető életpályájuk méltó megünneplésére készülnek. Többek közt erről, valamint karrierjük nagy válaszútjairól is mesélnek most. Korda György 60, bájos arája, Balázs Klári pedig immár 40 éve van a pályán. Kisebb-nagyobb megszakításokkal ugyan, de folyamatosan aktívak, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a mai napig koncerteznek. A közös jubileumra, a 100. évre egy nagyon különleges meglepetéssel készülnek a rajongóiknak: november 18-án, az Erkel Színházban duplakoncerttel, ígéretük szerint a szokásosnál is nagyobb szabású show-val kedveskednek.– Ketten együtt összeadva 100 éve éneklünk a színpadon, és úgy éreztük, hogy ezt muszáj megünnepelnünk. A kerek évfordulón szeretnénk a rajongóinkat is megajándékozni, hiszen egy ilyen hosszú pályafutás nagyon ritka. Különleges élménnyel szeretnénk gazdagítani a nézőinket. Táncosokkal és nagyzenekarral fogunk fellépni, így pedig ritkán látnak minket manapság. Ezenfelül rengeteg kis videoklippel készülünk. Olyanokkal, amelyek a múltat és a jelent fogják összekötni, tehát egyfajta időutazásban is része lesz a rajongóinknak – mondta Balázs Klári, aki Gyuri bácsival karöltve, a Sláger Híradó csütörtök esti adásában számos kulisszatitkot megoszt a házigazdával, Bencze Attilával a tervezett dupla fellépésükről, de a szívüknek oly' kedves kollégákkal közös anekdotákról, valamint a karrierjük nagy válaszútjairól is mesélnek. Többek között arról is, hogy az énekesnő kezdetben az opera és a komolyzene felé kacsingatott.– A klasszikus zene már egészen kiskoromtól kezdve kiemelt helyet foglalt el a szívemben, hiszen én a komolyzenei műveknek köszönhetően meg énekelni. Kiadtam egy teljes komolyzenei lemezt is, ami nagyon nagy vágyam volt. Csakhogy miután kielégítettem ezt az igényemet, teljesen a könnyűzene felé fordultam. Gyurikám miatt ez nem volt nehéz döntés, folytatni kellett kettőnk történetét és az idő minket igazolt, jó döntést hoztam – emlékezett vissza Klárika.