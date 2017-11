Hónapok óta hallgatott, de most újra megszólalt a Big Ben

A 158 éves szerkezetet - amelynek harangjátéka legalább olyan híres, mint maga az óra -, valamint az órának otthont nyújtó, mára szinte teljesen felállványozott tornyot 29 millió fontos (11 milliárd forintos) költségvetéssel négy évig tartó rekonstrukciónak vetik alá.



A harangjáték augusztus 21-én volt hallható legutóbb, ám csütörtökön ismét működésbe helyezték a brit háborús halottak vasárnap esedékes emléknapjára készülve.



A Remembrance Sunday, vagyis az emlékezés vasárnapja a csaknem egy évszázadra visszanyúló hagyomány alapján mindig az I. világháború harci cselekményeit lezáró tűzszünet évfordulójához, november 11-éhez legközelebbi vasárnapon esedékes. A megemlékezésen, amelyen II. Erzsébet királynő is részt vesz, a felsorakozott tömeg hagyományosan a Big Ben 11 órát jelző harangjátéka után tiszteleg kétperces néma főhajtással a halottak emléke előtt.



A Big Bennek más fontos közéleti szerepe is van: az egész órát jelző harangjátékot a BBC rádió politikai és közéleti csatornája, a Radio 4 mindig élőben közvetíti a nagyobb délutáni és esti hírműsorok előtt pontos időjelzés gyanánt, de az évekig tartó nagyjavítás idejére a hallgatóknak ezt is nélkülözniük kell.



A harangjáték rendkívüli népszerűségét illusztrálja, hogy még Theresa May miniszterelnök is méltatlankodott a hosszú szünet miatt. A Big Bent némaságra ítélő szakértők szerint azonban ha a 13,7 tonnás harang a felújítás idején is működne - ami technikailag megoldható lenne -, az súlyosan károsíthatná az óra és a torony renoválását végzők hallását.



Az 1859 óta működő Big Bent és az otthonául szolgáló tornyot - amelyre szintén ráragadt a Big Ben elnevezés, jóllehet 2012, vagyis II. Erzsébet királynő trónra lépésének 60. évfordulója óta hivatalos elnevezése Erzsébet-torony - legutóbb 1983-ban újították fel. Előtte 1976-ban, utána 2007-ben szünetelt néhány hónapra a harangjáték, de e szünetektől eltekintve az óramű harangja az augusztusban kezdődött nagyjavításig folyamatosan működött a több mint másfél évszázaddal ezelőtti átadás óta, még a II. világháború legsötétebb időszakában, a London elleni súlyos német bombatámadások hónapjaiban is.



A harangjátékot a vasárnapi emléknap után újból leállítják. Legközelebb december 23-án helyezik ismét működésbe a karácsonyi és újévi ünnepekre, de január 1-jén megint kikapcsolják.