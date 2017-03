Holnap Tali - a közmédia websorozata a Petőfi TV képernyőjén

A Holnap Tali a közmédia első z-generációnak szóló online websorozata. A mindennapos online lét hétköznapi vetülete a Petőfi gimi életében.A közmédia történetében először a webről költözik a televízióba egy sorozata.A Holnap Tali első évada 60 epizód, mintegy 1200 hasznos perc forgatási időt tud maga mögött, azaz 13-14 nagyjátékfilmnek feleltethető meg, árulta el Radnai Márk a sorozat rendezője. Az első évadban olyan ismert színészeket láthatunk, mint Molnár Piroska, akivel a Petőfi Gimnázium igazgatónőjeként találkozhat a néző, vagy éppen Zsédával, vagy Szabó Győzővel futhat össze a néző egy-egy rész erejéig, akik saját magukat alakítják.A tizenévesek mindennapjait bemutató sorozat olyan problémákat dolgoz fel, mint az iskolai zaklatás, vagy a sikeres vlogolás kérdése, de van, hogy randitippeket oszt meg a fiatalokkal. A gimnazisták, Soma, Gergő, Míra, Lara, Bori hétköznapjait bemutató online websorozat sikere érdemelte ki a televíziós felületet, ahol remélhetőleg még szélesebb réteghez juthat el a fiatalok mindennapjait közelebb hozó sorozat.Ma este a premier alkalmával az Én vagyok itt tematikus adással készül, ezzel is könnyítve az ismerkedést a legújabb nézőknek-osztálytársaknak. A Holnap Tali részeit az Én vagyok itt előtt láthatják a nézők, így hétköznaponként 21.05-től már a tévé képernyőjén is találkozhatunk a Petőfi Gimi mindennapjaival.A Holnap Tali első évada március 13-tól, 21.05-től minden hétköznap a Petőfi TV műsorán!Azonban azok sem maradnak Holnap Tali nélkül, akik már látták az első évadot azcímen. Az első évad nagy sikerére való tekintettel a közmédia március 13-án elindítja a websorozat 2. évadát is online a már jól megszokott címen és időpontban.Vagyis ma mindegy, hogy az első, vagy a második évadba akarunk-e bekapcsolódni, mert a Petőfi TV-n megnézhetjük az első évadot, míg azcímen folytathatjuk a gimis sztorit a második évaddal.