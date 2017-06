Hollywoodi ügynökséghez szerződött a Mindenki rendezője

Úgy fest, az álomgyár lecsapott Deák Kristófra: az Oscar-díjas magyar filmes leszerződött a Gotham Group nevű hollywoodi ügynökséggel és produkciós céggel - írja a The Hollywood Reporterre hivatkozva a 24.hu A jövőben a Gotham Group fogja képviselni a Mindenki című rövidfilmjével Oscar-díjat nyert rendezőt, aki jelenleg a Best Game című új filmjén dolgozik.A Gotham Groupot Ellen Goldsmith-Vein producer alapította még 1994-ben és 2005 óta immár produkciós cégként is működik. Az elmúlt tizenkét évben egyebek mellett olyan filmeket készítettek, mint A Spiderwick krónikák, az Elhurcolva, a Született bűnözők és Az útvesztő-sorozat részei - írják.A The Hollywood Reporter arról is beszámolt, hogy Deáknak jelenleg nincs más képviselője, így egyedül a Gotham Gropon múlik a rendező tengerentúli sikere.