Hollywood kedvenc komikájából sosem elég

Visszatér a magyar képernyőkre a szitkomok egyik legszerethetőbb párosa: a Melissa McCarthy nevével fémjelzett sorozat új kalandokkal várja a szénhidrátok és őrült rokonaik ellen egyesült erővel harcoló szerelmesek rajongóit. Mike és Molly történetének ötödik évada ma este debütál a Comedy Centralon!



Az anonim zugevők gyűlésén egymásra találó temperamentumos tanárnő és aranyszívű rendőr számára hamar kiderült, nem csak a pite iránti szenvedélyük köti össze őket. A Mike és Molly hűséges nézői az első randitól az esküvőn át követhették nyomon a szórakoztató duó sorsát.



Bár a házasság sem habostorta - főleg, ha az ifjú pár az ara lökött családjával él egy fedél alatt -, Mike és Molly változó sikerrel, de annál több humorral veszik a kilók és a chicagói mindennapok állította akadályokat. A teltkarcsú pár rajongóinak pedig a két Emmy-díjjal is kitüntetett vígjátéksorozat következő évada sem fog csalódást okozni.



A sziporkázó poénokra a női címszereplőt alakító Melissa McCarthy személye is garancia. Ráadásul a Szívek szállodája bolondos szakácsaként hírnevet szerzett, és mára Hollywood első számú női nevettetőjeként számon tartott komika a sorozat 100. epizódját rendezőként is jegyzi.



És hogy milyen fordulatokat tartogat a jubileumi adás, túljut-e az alkotói válságon a tanítónéniből íróvá avanzsált Molly, miért nem jó ötlet magunkkal vinni pletykás hitestársainkat a horgászhétvégére vagy éppen letartóztatni a saját anyósunkat?



Kiderül szerdánként 21.30-tól a Comedy Centralon!