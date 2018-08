Hollywood életébe pillanthatunk be az AMC új sorozatával

Návai Anikó neve mindenkinek ismerősen csenghet, hiszen ő az a Los Angelesben élő riporter, aki évtizedek óta szállítja a legfrissebb híreket a hollywood-i sztárokról. Anikó Hello Hollywood című műsora szeptember 2-án 14 órakor vadonatúj epizóddal debütál az AMC műsorán.A hetente jelentkező riportmagazin betekintést nyújt Hollywood életébe, ahol a nézők nem csak sztárokkal, de a filmek készítőivel is találkozhatnak. A fél órás epizódok tartalmas beszélgetéseket és filmes eseményeket is bemutatnak, de bepillantást engednek a legújabb mozifilmek kulisszái mögé is.Az első részben például a „Mamma Mia! Sose hagyjuk abba" és a „Mission: Impossible – Utóhatás" is reflektorfénybe kerül, és a közel 40 felvonultatott filmes szakember közül megszólal Tom Cruise, Sandra Bullock, Cher, Tom Hanks és Dwayne Johnson is.A 10 részes Hello Hollywoodban ezúttal főszerepet kapnak az AMC sztárjai is, így például Kim Dickens, akit az AMC saját gyártású sorozatában, a Fear the Walking Dead-ben nyújtott alakítása tett igazán ismertté.A műsor minőségét az is garantálja, hogy Návai Anikó egyedüli magyar szakemberként közel 20 éve tagja a Golden Globe-díjak odaítéléséről döntő HFPA-nak, vagyis a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezetének, így mindig első kézből értesül a legfrissebb információkról. Évente mintegy 300 filmet néz meg, és kevés olyan világsztár van, aki ne került volna a mikrofonja elé.A Hello Hollywood új részei vasárnaponként 14 órától láthatók az AMC-n.