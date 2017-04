Holló Márta újra tévéműsort vezet

Pedig, mikor eljött az RTL Klubtól azt gondolta, lezárt egy korszakot, és a vállalati kommunikáció felé veszi az irányt - írja a Blikk információira hivatkozva a Bors "Azt gondoltam, a televízióban elértem a maximumot. A legnézettebb napi magazinműsor alapítója, főszerkesztője, műsorvezetője voltam, kipróbálhattam magam sok mindenben. Nem szerettem volna valahol máshol egy pont ugyanolyan műsort csinálni" – mondta a lapnak.A közel 42 éves szakember az elmúlt öt évben rengeteget tapasztalt, megnyílt körülötte a világ, mikor az ATV felkérés megérkezett hozzá, úgy gondolta, "ez egy olyan út, amelyen ha nem is mindennap, de szívesen megyek végig."Családja is örült, hogy visszatér a képernyője, és visszakapják Márta régi énjét. Mikor egyre több régi kollégája visszatért valamelyik csatornája, két gyermeke, a 11 éves Tamás és a 4 éves Gréta azt kérdezte tőle "anya, te mikor térsz vissza?", aztán jött az ATV. Bár az is biztos, hogy a délutánokat nehéz lesz majd megoldani, ki viszi a gyerekeket ide-oda, a nagyszülők is messze, vidéken élnek, így az ő segítségükre sem számíthatnak.