Hölgyek, figyelem: megmutatjuk a pasikat, akik beköltöznek az Exek az édenben luxusvillájába

Norbi

Fotók: VIASAT3/Udvardi Attila

bemutatkoznak az Exek az édenben kezdő fiújátékosai is. Ők lesznek azok, akik elsőként beköltözhetnek az egzotikus Bali szigetén található luxusvillába, ahol a VIASAT3 április 18-án kezdődő párkereső realityje játszódik.Ahogy a lányok, a srácok sem sejtik, hogy hamarosan exeik is csatlakoznak hozzájuk. Az angol Ex on the Beach formátum alapján készült műsor ugyanis nem hagyományos párkereső: a villába elsőként beköltöző három fiúhoz és három lányhoz hetente érkeznek új játékosok, akik nem lesznek ismeretlenek a számukra, hiszen exbarátaikról vagy exbarátnőikről van szó."Nem vagyok a hűség mintaképe"

Tamás

Norbi bartenderként dolgozik a fővárosban, ami szerinte összefügg azzal, hogy szingli. Nehezen talál lányt, aki megbízik benne a munkája miatt, de tény, hogy nem a hűség mintaképe. Norbi az egyéjszakás kalandok híve, bár az igazit keresi, és könnyen esik szerelembe. Norbi példaképei a szülei, akik fiatalon találkoztak és azóta is együtt vannak. A fiú szerint egy nőben a keze, az arca és a feneke a legfontosabb, ő viszont kemény külseje ellenére érzelmes típusnak tartja magát, aki könnyen manipulálja az embereket, és mindig eléri, amit akar."A fiatal lányokat szeretem, mert zsengék és feszes a bőrük"

Bence

A kecskeméti Tamás mobiltelefonokkal foglalkozik, és egyszerű magyarázattal szolgált arra, hogy miért szingli: még nem találta meg az igazit. Nincs baja a nőkkel, a lényeg, hogy legyenek dekoratívak, csinosak, feketék vagy szőkék, nagydumásak és szép legyen a fenekük. Tamás a fiatalabb korosztályt szereti, mert saját szavai szerint ők "zsengék, finomak, feszes a bőrük és nagyon mozgékonyak". Irányító típus, azt szereti, ha hozzá alkalmazkodnak, és nem ő alkalmazkodik másokhoz."Fontos, hogy egy lánnyal mindenhol lehessen szexelni"

Az egyéni vállalkozó Bence mindig mosolyog, pozitív, amit szerinte nagyon szeretnek a csajok. Cserébe ő is szereti a nőket, habzsolja az életet, jelenleg – ahogy fogalmazott – éppen virágról virágra száll, amíg megtalálja az igazit. Bence bulikban maximálisan őrült, mindenben benne van, imádja a pörgést. Nincs nőideálja, fontos, hogy választottjának szép legyen a szeme, a feneke, és bárhol lehessen vele szexelni. A győzelemért bármire képes: kőkemény, mint a szikla, nem hagyja, hogy eltapossák.