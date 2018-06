Hol a kegyelet? Fábián Juli felvillanó neve sokkalta a barátokat

Még fel sem fogtuk – hisz felfoghatatlan –­, hogy Fábián Juli nincs többé, máris valaki az ő hívószámával éli az életét. Erről úgy értesült a gyászoló család és a barátok – akiknek Juli de­cemberi halála óta nem volt szíve kitörölni a számát –, hogy egy üzenetet kaptak: „Fábián Juli csatlakozott a Viberhez! Üdvözölje még ma!" - írja a BorsOnline A telefonszolgáltatóknál ez normális ügymenet, a számokat előbb-utóbb újra értékesíteni kell. De érthető, hogy egy gyászolót ez bizony szíven üt. Juli barátai a Facebookon osztották meg egymással az érzéseiket:

Én azt hittem, amikor megláttam, hogy elájulok!

– írja az egyikük,

Anyával ugyanez volt... sokszor felhívtuk a baleset után, hogy halljuk a hangját a rögzítőn... egyszer csak felvette egy női hang.

– számol be a saját tapasztalatairól egy másik barát.

Nekem is felugrott és engem is szíven ütött...

Ez tegnap nekem is megdöbbentő volt, miután pittyegett a hang, hogy új felhasználó csatlakozott a rendszerhez.....

– mesélték mások.Hasonló tapasztalatokról számolhat be lapunk munkatársa is, akinek a hivatása miatt az átlagfelhasználónál lényegesen több mobiltelefonszám van elmentve a telefonjában. Neki az elmúlt években többször is szembesülnie kellett azzal, hogy elhunyt hírességek „csatlakoztak" különböző chatprogramokhoz. Többek közt Komár László, Bajor Imre, a színésznő Pap Vera, Somló Tamás vagy éppen Czei­zel Endre genetikus neve is felvillant már a készülékén, ami minden esetben sokkoló, szívszorító érzés.Marót Viki énekesnő féltestvére, a legendás Dolly Roll zenekar frontembere, Flipper Öcsi 2008 novemberében hunyt el. Az énekesnőt arról kérdeztük, hogy az ő családjának volt-e ilyen tapasztalata a témában:

Persze, én is azok közé tartozom, aki­nek nem volt szíve kitörölni Öcsi számát, a mai napig itt van a telefonomban.

– meséli a Borsnak Viki.

De mi, ha úgy tetszik, szerencsések vagyunk, mert nem adták még ki másnak a számot, legalábbis a telefonunk nem jelzett. Azt hiszem, a szívem megállna, ha megpillantanék egy ilyen üzenetet.

– mondja az énekesnő.Megkerestük a témában az egyik legnagyobb hazai mobilszolgáltatót is, aminek a munkatársa név nélkül nyilatkozott:

Körülbelül hat hónap után kerülnek értékesítésre azok a telefonszámok, amelyekhez nem tartozik előfizetés. Sajnos nincs módunkban vizsgálni, hogy ezen hívószámok tulajdonosai esetleg elhunytak. Az egyetlen járható út, hogy a szeretteink előfizetését fenntartjuk, akkor nem kerülnek újra értékesítésre.

– mondta el a szakember.