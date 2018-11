Hogyan kóstoljunk whiskyt? - Profi gyorstalpaló kezdőknek

Dave Francis, az Edrington márka nemzetközi nagykövete.

Dave Francis, az Edrington márka nemzetközi nagykövete igazán hasznos tanácsokat adott az idei Whisky Show résztevőinek, melyekkel még a kezdő fogyasztók is bármilyen eseményen megállhatják a helyüket. Az alábbi összefoglalóban az is kiderül, hogy a nők miért ügyesebbek a whisky kóstolásban, mint a férfiak.Dave Francis, az Edrington Group nagykövete már több, mint 25 éve whiskyvel dolgozik. A szakember átlagosan 250 tréninget és kóstolót tart évente, több könyvet is írt már, és szerencsésnek tarja magát, amiért munkája egyben szenvedélye is.Elmondása szerint a whisky kóstolás több részletében is hasonlít a borkóstoláshoz, hiszen először megragadjuk a poharat (skót szokás szerint akár két kézzel is), majd körkörös mozdulatokkal megpörgetjük annak tartalmát, és elkezdjük elemezni a külalakját.Attól függően változik az ital színe, hogy hány évet töltött el az adott hordótípusban. Általánosságban elmondható, hogy minél idősebb egy whisky, annál mélyebb a színe, így lehet akár mély aranysárga vagy éppen mahagóni árnyalatú is.Ha beazonosítottuk a színét, akkor jöhet az illat elemzése, amellyel kapcsolatban a szakértő fontos és hasznos tanácsa, hogy ne dugjuk túlságosan mélyre az orrunkat a pohárba, hogy ne legyen túl intenzív az illat belélegzése. Helyette inkább pörgessük meg a poharat és tartsuk el pár centire az orrunktól, hogy be tudjuk azonosítani a kóstolandó whisky felismerhető stílusjegyeit.Az illat elemzése után jöhet a kóstolás, amikor egy kis kortyot lenyelve érdemes egy közepesen nagy levegőt vennünk a szánkon keresztül is, hogy átjárja nyelvünket a zamatok kavalkádja. Az eljárásnak köszönhetően végtelen mennyiségű íz beazonosítható a whisky kóstolás közben, így szinte bármit érezhetünk, nincs „rossz" válasz. Lehet citrusos, gyümölcsös, vaníliás, esetleg sós vagy akár füstös is. További érdekesség, hogy Dave Francis tapasztalatai szerint a nők sokkal több ízt tudnak párosítani egy whiskyhez, mint a férfiak, mivel intenzívebben érzik az aromákat, ezért a tesztelés során is sokszor kéri inkább a hölgyek véleményét.Sokan jégkockával isszák a whiskyt, ami nem számít szentségtörésnek, hiszen kellemesebbé válik az ital, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az olvadás miatt a víz azonnal megváltoztatja a whisky ízét és színét, így akár pár perc különbséggel ugyanaz a pohár ital teljesen más összhatást eredményezhet.A nagykövet a budapesti előadása során bemutatta a márka legfrissebb újdonságait is.A markáns, narancsos és csokoládés ízjegyeket hordozó 15 éves The Macallan Triple Cask-ot és a mézes, citrusos, gyömbéres aromákat tartalmazó 12 éves The Macallan Double Cask-ot, amelyek hamarosan elérhetők lesznek a magyar piacon is.Az új ízek pedig a The Macallan lélegzetelállító lepárlójában készülnek, ami a skót Speyside dombokra épült, és a teljes hosszát beborító üveg elemeknek köszönhetően hihetetlen kilátást kínál a vállalat birtokára.