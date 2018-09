Hogyan éljünk örökké? - Tippek és trükkök a hosszú élet ,,szakértőitől"

A centenáriumot megéltek között akad, aki a minőségi alkoholfogyasztásra esküszik, de van, aki nem veti meg az édességeket vagy a reggeli sült szalonna illatát sem.



Olívaolaj és csokoládé: A 122 évet élt, 1997-ben elhunyt Jeanne-Louise Calment még Van Gogh-gal is találkozott, aki festéket vásárolt nagybátyja boltjából. Az arles-i háziasszony egészségének megőrzése érdekében 85 esztendősen kezdett vívni, de hosszú életének titkát az olívaolajnak és heti egy kiló csokoládé elfogyasztásának tulajdonította.



Munka: Valószínűleg sokan nem örültek a japán Izumi Sigecsijo válaszának, aki arra a kérdésre, hogy mi tartja őt fitten száz év fölött is, a kemény munkát nevezte meg. A szorgalmas matuzsálem életének 120 évéből 98-cat a cukornádültetvényén töltött.



Whisky: Nagy-Britannia legidősebb lakosa, az idén szeptemberben 112 éves Grace Jones ötvenedik születésnapja óta minden este elfogyaszt egy pohárkával kedvenc skót whiskyjéből, a The Famous Grouse-ból. Az életvidám asszonyt orvosa is megerősítette abban, hogy – a mértékletesség betartása mellett – az élet vizének is nevezett nedű jótékony hatással van a szívre.



Cölibátus: Az 1896-ban született Swami Sivananda hindu szerzetes szerint a szigorú önmegtartóztatásnak köszönheti, hogy három évszázadban is élhetett. Persze elképzelhető, hogy ebben inkább a napi több órányi jógagyakorlás és a fűszermentes étrend játszott közre, mivel a legtöbb kutatás szerint az egyedülléttel szemben éppen a harmonikus párkapcsolat hat pozitívan az egészségre.



Tánc: Bár idén még éppen „csak" 100 gyertyát fújhatott el tortáján a pennsylvaniai John Gumbrine, mégis irigylésre méltó energiával büszkélkedhet. A nyolcvanas éveiben versenytáncosi karrierbe kezdő öregúr heti három-négy alkalommal hódítja meg a tánctermet, és alkalmanként akár több órán keresztül is gyakorol.



Szalonna: „Szalonnával minden jobb lesz" – hirdette a felirat Susannah Mushatt Jones konyhájának falán, akinek minden reggele tojásrántottával és négy szelet baconnel indult. A Guinness-rekorder hölgy 116 esztendőt felölelő élete alatt gyógyszert mindössze a magas vérnyomására szedett.