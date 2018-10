Hódít a csipke, tarol a tüll - őszi-téli esküvői ruha trendek

Fotók: Erdélyi Ákos

Évek óta hódítanak a csipke és tüllruhák a menyasszonyok körében, ám szép lassan begyűrűzik a letisztult, finom, lágy esésű, ekrü és pasztell minimál dizájn az esküvői ruhák piacára. Halász Éva öltözéktervező mesél a legújabb trendekről, akinek legújabb kollekciója szintén megtalálható lesz az Őszi Esküvő Kiállításon november 10-én és 11-én.Nincs könnyű dolga annak a menyasszonynak, aki elképzelés nélkül vág neki az esküvői ruha kiválasztásának. Színben, fazonban, anyagban elképesztően széles a választék, ara legyen a talpán, aki egykönnyen megtalálja a tökéletes álomruháját.A királylányos vonal még mindig rendkívül népszerű a menyasszonyok körében, ahogyan a csipkeruhák sikere is töretlen. Az elmúlt időszakban azonban egyre inkább hódít a minimál dizájn a menyasszonyi ruhák kínálatában, ezek letisztult, finom, lágy esésű viseletek, ekrü és halvány pasztell színekben – meséli Halász Éva, aki 2012 óta saját márkájával van jelen a piacon. A tervező elmondta, a télen házasulandó menyasszonyok számos kiegészítő közül választhatnak, amivel tökéletessé varázsolhatják a szettjüket.Nem kell megijedni, ha hűvösebbre fordul az idő, gyönyörű bolerók, kiskabátok, kalapok, kesztyűk választhatók a ruha mellé, amivel igazán királynőssé varázsolható egy téli esküvő. A szabadtéri fotózásokon is rendkívül látványosak ezek a kiegészítők. – mondta el Halász Éva, aki azt is elárulta, egyetlen dolog van, amit ő kifejezetten nem szeret menyasszonyon látni.Az abroncsok ideje lejárt, a tervezők egész egyszerűen csak az anyagon szeretnének spórolni ezzel a trükkel, de egy igazán jól megvarrt menyasszonyi ruhának csak akkor lesz tökéletes esése, ha abban benne van az anyag és nem egy vékony réteg alá rejtett abronccsal próbálják feldobni. A lányoknak azt javaslom, inkább keresgéljenek tovább, de ne alkudjanak meg egy abroncsos ruhával. – zárta sorait Halász Éva, akinek idei esküvői ruha kollekcióját az ünnepi csillogás jellemzi.A november 10-11-én megrendezésre kerülő Őszi Esküvő Kiállításon Halász Éva mellett számos magyar és nemzetközi tervező legújabb kollekciójából válogathatnak a párok. A kifutón divatbemutatók, a standoknál kedvezmények várják a házasulandókat a Hungexpón.