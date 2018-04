Hódi Pamela újra szerelmes

Hódi Pamela tavaly szeptemberben döntött úgy, hogy hat év után végleg pontot tesz Berki Krisztiánnal való se veled, se nélküled kapcsolatának végére. A csinos anyuka azóta volt, hogy randizgatott, de tartós románc ez idáig nem jött az életébe. - írja a BorsOnline

Soha nem voltam egy olyan nő, aki görcsösen párt akar találni. Nem vagyok kapcsolatfüggő, de természetesen én sem akarok egyedül megöregedni. Nem kapkodok. Ha lesz párom és lesz miről beszélni, mert ott tart a dolog, akkor fogok és vállalom.

kép: BorsOnline

kép: BorsOnline

– mondta szakítása után nemsokkal a Borsnak Pamela, aki azt is elárulta: a családbővítés is a tervei között szerepel.Pár hete a Mokkában már felmerült, hogy Pamelának új párja van. Istenes László ugyanis nem tudott szó nélkül elmenni a modell jókedve és a szeme csillogása mellett, és próbálta faggatni. Nemsokkal később pedig lapunk olvasóriportere látta a modellt egy koncerten, egy sármos, fiatal férfi oldalán, de a kapcsolat még nagyon gyerekcipőben járhatott, így lapunknak akkor még nem szeretett volna nyilatkozni róla.A napokban azonban közösségi oldalán egy olyan képet osztott meg, ahol a sajátja mellett, egy férfi láb is felfedezhető, és szerelmespárokhoz híven, még a cipőjük is egyforma az úriemberrel. Pamela a képpel óvatosan jelezte a nagyvilágnak, a Borsnak pedig el is ismerte, hogy a szíve ismét foglalt.

A boldogságunk egy kincs, ami csak a miénk!

– vallott új szerelméről a modell, aki boldogabb, mint valaha.