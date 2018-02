Hódi Pamela szeretne jóban lenni exe új szerelmével

Kép forrása: borsonline.hu

Hódi Pamela előbb ismerte kislánya édesapjának új párját, mint maga Berki Krisztián. A két nő ugyanis együtt járt edzeni.Nem titkolózik tovább, és felfedte bájos barátnője arcát Berki Krisztián. A 37 éves macsó idestova hat hónapja tett pontot gyermeke édesanyjával, Hódi Pamelával való több évig tartó se veled, se nélküled kapcsolata végére. Azóta mindenki érdeklődve várja, hogy a nagy nőfaló hírében álló Berkinek ki lesz a következő párja. Néhány hete egy Eszter nevű hölgy is feltűnt az életében, ám úgy látszik, a befutó Renáta lett.

Rubint Réka edzéseiről ismerem Mazsit, nagyon kedves lány. Decemberben volt fenn nálam és Natinál, hozott ajándékot is. Nagyon jó benyomást tett rám. Örülnék, ha ő maradna Krisztián párja. A kislányom miatt nagyon fontos, hogy kivel alkot egy párt az édesapja, és kivel van Nati, amikor nála van. Mazsi ellen semmi kifogásom

A Bors utánanézett a bájos kecskeméti lánynak, akiről kiderült, hogy 16 évesen a helyi Élményfürdő Szépe volt, és az egyik zenei csatorna szépségversenyét is megnyerte, 2011-ben pedig A Szépségkirálynő- választás egyik esélyes döntőseként vonult végig a televízió kamerái előtt. A tábori felkészülésben anno Rubint Réka segítette, akivel Reni azóta is nagyon jóban van. A huszonöt éves lány rendszeres látogatója a fitneszlady edzéseinek, Réka pedig Reni cukrászatának egyik törzsvendége, ugyanis a szépség azóta sikeres üzletasszonnyá nőtte ki magát.Buda után szülővárosában, Kecskeméten is cukrászüzletet nyitott, és finomságait a celebek is szívesen fogyasztják. A Schobert családtól kezdve Polgár Krisztán át Szabó-Kimmel Tamásig mindenki megfordult már a Mazsi becenéven ismert cukrászlánynál. De kiderült, hogy Hódi Pamela is személyesen ismeri az „utódját".– mondta a Borsnak Pa­mela, aki az új szerelem kapcsán re­mény­kedik egy jobb viszonyban a műsorvezetővel.– Bízom benne, hogy Krisztián megtalálta az igazit, és a boldogsága a mi kapcsolatunkra is jó hatással lesz. Én abszolút jó érzéssel közeledem felé, és Nati miatt szeretném a lehető legjobb kapcsolatot kialakítani Krisz­tiánnal – tette hozzá Pamela.