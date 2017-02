Hízni, erősödni szeretnék - Az orvos válaszol!

86 éves vagyok. Az utolsó 4 év nagyon megviselt. Előzmények: normális szülések 1953-ban és 1955-ben. 35 éves koromban hasi műtét, petefészekcisztával. 47 éves koromban nagy nőgyógyászati műtét, utána évtizedekig panaszmentes voltam. 2014-ben keringési zavar miatt érsebészeti műtét, 2015 augusztusában rosszullét miatt három hétig voltam a kardiológián. 82 éves korom előtt csak vérnyomást karbantartót, illetve vérhígítót szedtem. 2016 januárjában egy tükrözés után kiderült, hogy vérző rosszindulatú vastagbélrákom van. A műtét sikerült, áttét nem volt.



Sajnos a szemeimen is szürke hályog keletkezett, ezért azokat is műteni kell.

Amiért írok: ezekben az utolsó években előjött problémák miatt a korábbi 73 kg-bólma 60 kg vagyok. Szeretnék 3–4 kilót hízni, de nem tudok. Igyekszem változatosan és egészségesen táplálkozni, szénhidrát, tejtermék és többféle zöldség/gyümölcs mindig van a tányéromon. Az édességet nem kívánom. Hiába igyekszem többet enni, nem tudok, szerintem a 60 kg kevés, gyenge vagyok, alig tudok naponta 30 percet sétálni, de erőltetném.



Hogyan tudnám kicsit megerősíteni a szervezetem, ezzel akár néhány kilót hízni?

Várom megtisztelő válaszát:



Dédi mami

Kedves Dédi mami!Gratulálok az aktív életéhez, ahhoz, hogy sosem adta fel és még tervei vannak!Bizonyára a pozitív életszemlélete is sokat segített abban, hogy a betegségek ellenére csak az utóbbi időben érzi gyengébbnek magát.Hirtelen súlycsökkenést időskorban is okozhat pajzsmirigy-túlműködés, amit bizonyos, ritmuszavarban használatos gyógyszerek is provokálhatnak. Az előrehaladott életkor a sejtek, szövetek elöregedése, víztartalmuk csökkenése szintén okozhat fogyást. A daganatos betegségek is súlycsökkenéssel járnak. Érdemes lenne a háziorvosánál néhány ellenőrző vizsgálatot végezni (hasi ultrahang, mellkasröntgen, vérkép, TSH- és rutin laborvizsgálat).Aki egyszerre csak kis mennyiségű ételt tud elfogyasztani, annak fontos a napi 5–6 étkezés.Fogyás, alultápláltság esetén a fehérje mennyiségét érdemes megemelni: tojás, túró, tejföl, sajtok formájában tud nagyobb mennyiséget bevinni a szervezetébe. Akülönböző, tej- vagy joghurtalapú turmixitalok, pudingok is jó, könnyen emészthető táplálékforrások.Fontos a kellő mennyiségű folyadék is, akár fél-fél poharanként, levesként, turmixitalként, gyümölcsléként fogyasztva.A gyógytápszerek, amelyek megfelelő mennyiségű szénhidrátot, fehérjét és zsiradékot tartalmaznak, széles választékban állnak rendelkezésre. Az aktuális hiányállapotnak megfelelő összetételűt fogyasztva roboráló hatásúak. Ezeket receptre a háziorvosa is felírhatja.További jó egészséget kívánok!

Cikkünket a kéthetente kedden megjelenő Lilla magazinban találják.