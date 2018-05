˝Hivatalosan˝ is megszületett Lajos herceg

Hivatalosan is bejegyezték Vilmos herceg és Katalin hercegnő egy hete világra jött fia, Lajos herceg megszületését - közölte kedden a Kensington-palota.



A házaspár londoni rezidenciájának bejelentése szerint a születési anyakönyvi kivonatot személyesen Vilmos írta alá a palotában a londoni Westminster kerület tanácsának anyakönyvvezetője, Patricia Gordon előtt.



Vilmos és Katalin harmadik gyermeke - nagypapája, Károly trónörökös, édesapja, Vilmos herceg, valamint bátyja, a 2013. július 22-én született György herceg és nővére, a szerdán harmadik születésnapját ünneplő Charlotte hercegnő után - az ötödik a brit trónutódlási sorban.



Nevét pénteken hozták nyilvánosságra, és a hivatalos bejegyzés kedden történt meg. Az angol-walesi családjogi törvény alapján az újszülötteket világra jöttük után legkésőbb 42 nappal kell bejegyeztetni a területileg illetékes tanácsnál.



Az udvar kedden közzé is tette Lajos herceg frissen kitöltött születési kivonatát. A gyermek nevének rubrikájában az Ő Királyi Fensége Lajos Artúr Károly, Cambridge hercege név szerepel.



Vilmos és Katalin is a Cambridge hercege, illetve hercegnője címet viseli 2011 áprilisában kötött házasságuk óta, és két idősebb gyermekük hivatalos titulusa is ez.



A múlt hétfőn született Lajos herceg kedden nyilvánosságra hozott születési anyakönyvi kivonatában a szülők foglalkozását feltüntető rubrikába az Egyesült Királyság hercege, illetve hercegnője megjelölés került.



Vilmos és Katalin nagy valószínűséggel a brit királyi család egyik legnépszerűbb és legbefolyásosabb néhai tagja, Lord Louis Mountbatten emlékének kívánt adózni azzal, hogy a legkisebb gyermeknek a Lajos első nevet választotta.



Mountbatten gróf, a gyarmati India utolsó brit alkirálya - akivel 1979-ben, 79 éves korában az észak-írországi brit fennhatóság ellen küzdő Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) végzett egy pokolgépes merényletben - a 92 esztendős II. Erzsébet királynő néhai édesapjának, VI. György királynak távoli, a királynő 97 éves férjének, Fülöp edinburghi hercegnek viszont közeli rokona volt, és ő ismertette össze a későbbi királyi házaspárt, az ifjú Lajos herceg dédszüleit még 1939-ben.



Az Artúr név - Lajos herceg második neve - szerepelt az 1952-ben elhunyt VI. György nevei között is, a harmadik névként választott Charles, vagyis Károly a nagypapa, Vilmos édesapja, Károly trónörökös első neve.