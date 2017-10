Hivatalos címet kapott a Han Solo-film

Még júniusban rúgták ki a Solo-film rendezőpárosát, Chris Millert és Phil Lordot, helyüket Ron Howard vette át, aki most lerántotta a leplet a készülő film hivatalos címéről. Nagy meglepetés senkit sem fog érni, ugyanis követve az előző, szintén a trilógián kívüli történetet elmesélő Zsivány Egyes - Egy Star Wars-történet címadását, Solo - Egy Star Wars-történet címet kapta.A történetről nem sokat tudni: Han Solo és Chewbacca kalandjait, valamint Lando Calrissiannal való találkozásukat mutatja be, még mielőtt csatlakoznának a lázadókhoz.Az Amerikai Egyesült Államokban 2018. május 25-én mutatják be a filmet, a magyar bemutató dátuma még nem ismert.