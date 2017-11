Hivatalos: A Twitter átáll a 280 karakterre

** A grafikon a piros vonalán, (amely a 280 karakteres csoportot mutatja) a 140-es karakternél látható egy kis kiugrás, mivel ezek a felhasználók olyan régi Twitter fiókokat is használtak, amelyeket nem lehetett bővíteni, ezért tweetjeik továbbra is a 140-es karakterkorlátot célozták meg.

A Twitter szeptemberben indította el azt a tesztelési folyamatot , melyben egyes felhasználók számára megnövelte 140-es karakterkorlátot. Tette ezt azért, hogy a tweetelők még könnyebben kifejezhessék magukat világszerte, továbbra is megtartva a gyorsaságot és tömörséget, vagyis azokat a tulajdonságokat, amitől a Twitter, Twitter.Az összes adat elemzése után a Twitter úgy döntött, hogy a karakter korlátot hivatalosan is felemeli 280 karakterre* és kiterjeszti az összes olyan nyelvre, ahol erre szükség lehet - áll a Httpool , a Twitter regionális képviselőjének közleményében.A múltban, az angol nyelvű bejegyzések 9%-a érte el a karakterkorlát felső határát, vagyis a 140 karaktert. Ez a szám is alátámasztja, hogy korábban egyeseknek milyen kihívást okozott, ha egy-egy gondolatot egy posztba kellett tömöríteni. Ez sok szerkesztéssel, vagy éppen be nem fejezett és el nem küldött posztokkal járt. A 280-as karakterbővítéssel ez a probléma jelentősen lecsökkent; a limitkorlátot az új rendszer tesztelőinek csupán 1%-a érte el.A karakterplafon ritkább elérése miatt a Twitter arra számít, hogy az emberek kevesebb időt töltenek majd a posztok szerkesztésével és könnyebben, gyorsabban meg tudják majd fogalmazni gondolataikat. (Kapcsolódó grafikon alább)

A tesztidőszak után a Twitter úgy döntött, hogy a karakter korlátot hivatalosan is felemeli 280 karakterre.

az első napokban az újdonság varázsa miatt számos felhasználó kitöltötte a rendelkezésre álló 280 karaktert. Ez a jelenség azonban rövid időn belül normalizálódott (lásd grafikon).A Twitter úgy találta, hogy ha a felhasználóknak több mint 140 karakterre volt szükségük egy poszthoz, akkor könnyebben és gyakrabban csevegtek. De ami még fontosabb, az emberek mégis legtöbbször a 140-es limit alatt maradtak és a posztok tömörsége megmaradt.

A Twitterről



A Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) az a hely, ahol a világ eseményei zajlanak és amelyekről az emberek világszerte beszélnek, legyen az a legfrissebb hír, szórakozás, sportok, politika, rendezvények, vagy napi történések. Ha valami történik, akkor az először a Twitteren jelenik meg. Ellentétben más csatornákkal, a Twitter az a hely, ahol az adott esemény akkor és ott, élőben, azonnal kommentálható. A Twitter a twitter.com weboldalról, számos mobileszközről, és SMS-en keresztül több mint negyven nyelven érhető el világszerte. További részletekért látogasson el about.twitter.com weboldalra, vagy kövesse a Twitter hivatalos oldalát account@twitter-t. A Twitter és Periscope alkalmazások letöltésére vonatkozó információkért látogasson el a twitter.com/download és periscope.tv oldalra.



A Httpoolról



A Httpool a vezető cross-channel hirdetési hálózat, amely Közép- és Kelet-Európában, valamint az ázsiai piacokon 19 irodával rendelkezik. A Httpool a hirdetési hálózatok termékeinek és megoldásainak legszélesebb körét kínálja a display, videó-, engagement, social és performance csatornákon keresztül. A Httpool a legfejlettebb szabadalmaztatott és licencelt technológiákat alkalmazza, széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. A vállalat képviseli a Twittert, a LinkedInt, a Spotifyt és más kiválasztott globális és helyi brandeket. 22 piacon, többek között Ausztriában, Svájcban, Oroszországban, Indiában, Hongkongban, Lengyelországban, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Görögországban, Magyarországon, Koszovóban, Macedóniában, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában, Szlovákiában és Ukrajnában van jelen. További információ: www.httpool.hu

A Twitter, - és sokan a felhasználók közül is - érdeklődve figyelte, hogy az idővonalakat elárasztják-e a 280 karakteres posztok, és a megnövelt karakterszámot élvező emberek tweetjei kitöltik-e a maximális helyet. Ez nem történt meg. Az elküldött bejegyzések csupán 5%-a volt hosszabb 140 karakternél, és csak 2%-a haladta meg a 190 karaktert. Emiatt a Twitter úgy gondolja, az általános karakterbővítés után a felhasználók olvasási élménye alapvetően nem fog változni, mivel közel azonos mennyiségű tweet fog megjelenni ezután is az idővonalon.Összehasonlításképp; az idővonalon egy kép, vagy egy szavazás általában több helyet vesz el, mint egy 190 karakterből álló poszt.Érdemes újra kiemelni, hogy a tesztelésben résztvevők kezdetben nagyon izgatottak voltak az extra karakter limit lehetőségét megtapasztalva, így számos bejegyzés karakterszáma jóval 140 felé emelkedett. Az emberek olykor bolondos (kreatív) dolgokat találtak ki (például egy karaktert írtak soronként), hogy a bejegyzéseik extra hosszúak legyenek. Ez az átmeneti állapot azonban nem tartott sokáig. Az újdonság varázsa a mostani bejelentés után várhatóan hasonló helyzeteket hozhat, de a Twitter számításai szerint hamarosan minden visszaáll a normális ‘kerékállásba’.Azok a felhasználók, akik a teszt során nagyobb karakterszámban posztolhattak, magasabb számú interakciót tapasztaltak (likeok, retweetek és említések formájában), több követőjük lett, és több időt töltöttek a Twitteren. A kísérletben résztvevők azt mondták, hogy a karakterlimit kibővítésének következtében pozitívabbnak érezték a közlési módjukat, a kifejezni kívánt tartalmukat és összességében a Twitter használatát.* A japán, a koreai és a kínai nyelveken továbbra is 140 marad karakterkorlát; hiszen ezeken a nyelveken nem jelent problémát a karakterszám. E három nyelven az emberek mindig is többet tudtak mondani a tweetjeikkel az összetett írás jeleiknek köszönhetően. Még több információ a háttérről a Twitter korábbi blogbejegyzésében olvasható.