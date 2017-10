Hitchcock kémfilmet adaptál színpadra a Játékszín

Bank Tamás igazgató, Horgas Ádám rendező és a színészek Szirtes Balázs, Nagy Sándor, Lengyel Tamás és Lévay Viktória (fotó: Juhász G. Tamás / http://szinhaz.hu)

Hitchcock 39 lépcsőfok című kémfilmjéből készült krimi-vígjátékot mutat be szombaton a Játékszín.A szereplők mindegyike akár tucatnyi karaktert is eljátszik, Szirtes Balázs például húsz-harmincat - mondta el a színész Magyar Hírlapnak.A lap keddi számában megjelent interjúban hozzátette, nem mindegyik karakter tűnik fel hosszabban, van olyan figurája is, akinek csak egy mondata van, sőt akad olyan is, amely csak egy néma villanás. Van, amikor a színen történik a karakterváltás - például kalapváltogatással -, és van, amikor kint, egy nagyobb öltözéssel.

Egy színész számára nagy kihívás, amikor ennyire sok arcát kell megmutatnia a színpadon, de ugyanakkor lehetőség is - mondta, hozzátéve, hogy Horgas Ádám rendezővel már dolgoztak együtt korábban is hasonló jellegű munkákban: a Hamletben is négyen formálták meg az összes karaktert.Alfred Hitchcock 1935-ös filmje John Buchman kémregénye alapján készült, ám aztán Patrick Barlow angol drámaíró kitalált egy bohókás változatot, amelyben négy színész játszik el minden szerepet.A négy főbb női karaktert egy színésznő formálja meg, egy férfi egyetlen figurát, s két színész pedig további sok szereplőt alakít."Ezzel a film izgalma és a kémregény borzongató hatása átmegy humorba, az alaphelyzet révén a történet vígjátékká válik."Szirtes Balázs mellett Nagy Sándor, Lengyel Tamás és Lévay Viktória játszik a darabban.