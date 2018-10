Hírességekre vadásztak: Rihanna után Matt Damont is kiszemelte a Los Angeles-i betörőbanda

Négy embert fogtak el a rendőrök Los Angelesben, az Egyesült Államokban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy hírességek házaiba törtek be - tudatta kedden a helyi rendőrség.



Három, 18-19 éves fiatal férfit és az egyikük édesanyját vették őrizetbe.



Többek között Rihanna, az LA Dodgers baseballcsapatának sztárja, Yasiel Puig, és a Los Angeles Rams amerikaifutball-csapat játékosa, Robert Woods házába törtek be. A sajtótájékoztatón a rendőrség visszaszerzett tárgyakat is bemutatott, köztük értékes órákat, táskákat, ékszereket és mobiltelefonokat.



A nyomozók a gyanúsítottaknál egy listát is találtak, melyen további kiszemelt célpontjaik szerepeltek. A listán volt Lebron James kosárlabdázó, valamint Viola Davis és Matt Damon színész is. Áldozataikat a közösségi médiában közzétett posztok és meccsnaptárak alapján választották ki, melyekből kiderült, hogy a célpont mikor volt hosszabb ideig távol otthonától. Woods otthonába például múlt csütörtökön törtek be, amikor a Rams a Minnesota Vikingsszel játszott.