Hírességek, akiknek a bűvészet a hobbijuk

Milyen közös elfoglaltsága van Károly hercegnek, Steve Martinnak és Woody Allennek? Talán kevesen tudják, hogy a világ hírességeinek nagy része rajong a bűvészetért és a mai napig komoly szinten űzi azt szabadidejében. Hogy kiket babonázott még meg a bűvészkedés, elárulják nekünk az Illúzió Mesterei bűvész show szervezői.Napjaink sztárjai közül az Így jártam anyátokkal sorozatból ismert Neil Patrick Harris az egyik legismertebb bűvész. Fellépett trükkjeivel a The Tonight Showban, a Letterman Showban, de még az Oscar gálán is bűvészkedett, korábban pedig elnöke volt a híres hollywoodi The Magic Castle-nek. Woody Allen gyerekkorában megszállottan bűvészkedett, rengeteget gyakorolt és minden zsebpénzét trükkökre költötte. Később Füles című 2006-os filmjében tért vissza gyerekkori álmához, ahol bűvészt alakított. A Brit trónörökös Károly herceg is amatőr bűvésznek számít. 1975-ben tett vizsgaelőadást a világ egyik legnevesebb bűvészklubja a The Magic Circle bizottsága előtt, ahol a pohár-golyó játékot adta elő.

Johnny Carson, a The Tonight Show legendás házigazdája is bűvészként kezdte pályafutását. The Great Crasini néven lépett fel rendezvényeken és katonasága alatt is szórakoztatta katonatársait, ahol egy alkalommal még a haditengerészet titkárát is elkápráztathatta előadásával. Habár a trükkök helyett a műsorvezetést választotta, a bűvészet iránti rajongása továbbra sem csökkent: több mint 30 rendszeresen visszatérő bűvész vendége volt az általa vezetett The Tonight Showban.Steve Martin a Disneylandben található bűvészboltban dolgozott fiatalkorában, majd profi komikus bűvészként The Great Flydini című műsorával még a The Tonight Showban is fellépett. A mai napig hobbiból bűvészkedik, részt szokott venni New Yorkban a Monday Night Magic összejövetelein és ott a műsor után kártyatrükközik az előadókkal.

A tavaly elhunyt ökölvívó legenda, Muhammad Ali egész életében rajongott a bűvészetért. Visszavonulását követően komolyan tervezte, hogy profi bűvész lesz. Számos felvétel fennmaradt róla, ahol bűvészkedik. Azt mondják, hogy mindig volt nála egy selyemkendő és egy csomag kártya, hogy szórakoztatni tudja vele környezetét.A híres írók közül Charles Dickens lelkes amatőr bűvész volt. Talán ez is közrejátszhatott abban, hogy a világ leghíresebb bűvésze David Copperfield az ő egyik regényének karakterétől kölcsönözte művésznevét.

Hazaiak közül Karinthy Frigyes rajongott trükkökért, tagja volt a Magyar Amatőr Mágusok Egyesületének és számos olyan kép maradt fenn róla, amin bűvészkedik. A bűvész rajongóknak száma egyre inkább növekszik napjaikban. Az Illúzió Mesterei márciusi bűvész showján, olyan hazai- és nemzetközi előadók lesznek láthatók, akik már világszerte több hírességet ejtettek ámulatba egyedi trükkjeikkel.