Hírek a közeledő Oscar-gáláról

Korábbi két díjazott, Javier Bardem és Charlize Theron, valamint a Zsivány Egyes - Egy Star Wars-történet két sztárja, Felicity Jones és Riz Ahmed is a díjátadók között lesz a 89. Oscar-ceremónián.



Az amerikai filmakadémia csütörtöki tájékoztatása szerint Amy Adams, Dwayne Johnson és Emma Stone is díjat ad át a február 26-i Los Angeles-i gálán.



Azt már korábban bejelentették, hogy a színészi kategóriák tavalyi győztesei, Brie Larson, Leonardo DiCaprio, Mark Rylance és Alicia Vikander is a díjátadók között lesznek, csakúgy mint Samuel L. Jackson, Shirley MacLaine, Gael García Bernal és Jamie Dornan.



Az Oscar-díjat 24 kategóriában ítélik oda, a rövidfilmes kategória jelöltjei között a Mindenki című magyar alkotás is szerepel.



A a show házigazdája Jimmy Kimmel lesz, a ceremóniát világszerte közvetítik a televíziók.