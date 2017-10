Hihetetlen izgalmakkal jön A visszatérők új évadja az RTL Spike-on!

Az első két évad sikere után október 5-étől minden hétköznap 21.00-tól új részekkel jelentkezik A visszatérők az RTL Spike-on. Az amerikai posztapokaliptikus sci-fi sorozat még több izgalmat és rejtélyt ígér. A kedvenc karakterek mellé most újakkal is bővül a szereplőgárda, valamint azt is megtudhatjuk, mi történt pontosan 97 évvel ezelőtt. Kár lenne kihagyni, ugyanis a történet teljesen új fordulatot vesz!

A népszerű széria ott folytatódik, ahol az előző szezonban abbamaradt. Miután sikerült leszámolni a Weather-hegy okozta fenyegetéssel, mindenki úgy véli, ideje békét kötni. Ám ez persze közel sem ilyen egyszerű. Az égiek próbálnak berendezkedni, normális életet létrehozni régi-új otthonukon, a Földön. Ám az őslakókkal egyáltalán nem biztos, hogy minden zökkenőmentes lesz. Főleg nem Lexa árulása után. De vajon Clarke rendbe tudja hozni a dolgokat? Az újonnan épült Árkádiában nem lesz egyszerű. Tovább követhetjük Kane, Abby és Jaha történetét, akiknek egy belső fenyegetéssel is szembe kell majd nézniük.

A harmadik évad az új szereplők mellett egy új szállal is gazdagodik. Rengeteg kérdésre kapunk majd választ. Többek között arra is, mi történt a Földdel 97 évvel ezelőtt, ami miatt el kellett hagyniuk az embereknek. Hogy pontosan kik is a „földiek" néven ismert bolygólakók, és hogyan élték túl a katasztrófát? Egy mesterséges intelligenciával, A.L.I.E.-val is megismerkedhetünk, de ki is ő és pontosan mik a szándékai? A visszatérők 3. évadja erre is választ ad! Újabb küzdelmek, még több fenyegetés és legyűrésre váró akadály várja a sorozat rajongóit.