Hétszámos lemezzel jelentkezett a The Matter

Tempo Tantrum címmel hétszámos középlemezzel (EP) jelentkezett a The Matter. A csapat, amely még Mushu néven tavaly lett országosan ismert, a közelmúltban négytagúra bővült.



A zenekar Mushu Israel (ének, basszusgitár, szintetizátor) vezetésével 2015 szeptemberében alakult és Mushu néven indult A Dal 2016-ban, ahol egészen a nyolcas döntőig jutott az Uncle Tom című dallal - szerepel az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



A formáció az eredeti tagokkal - Mushu mellett Kert Antal gitárossal és Kozák Örs dobossal - később The Matter néven folytatta tovább, hozzájuk csatlakozott a közelmúltban Joel Perez Garcia gitáros. Az első kislemezdal, a Tempo Tantrumon nyitódalként szereplő Get Out tavaly jelent meg a Lone Waltz Records gondozásában, majd decemberben következett a Marteenah című szám.



A The Matter bemutatkozó anyagán a frontember személyes életérzései állnak az előtérben, az általa írt olykor dühös szövegek az elmúlt időszak lelki küzdelmeit tükrözik. A zenét a három alapító közösen jegyzi, a stílusra a blues mellett a posztpunk és a dance is hatással volt.



Mushu Israel (bátyja Johnny K. Palmer dalszerző, szövegíró) 2014-ben Palmer Izsák néven egy televíziós tehetségkutató műsorban tűnt fel. A csapat gitárosa, Kert Antal elsősorban folkgitárosként szerzett tapasztalatokat, a dobos Kozák Örs jelenleg az Erkel Gyula Jazz Konzervatóriumban tanul.



A The Matter január 6-án a fővárosi Gozsdu Manó Klubban mutatta be a Tempo Tentrumot, amelyet a következő időszakban több más helyen is előadnak.