Hetek óta nős Kasza Tibi

Hetek óta házas már Kasza Tibi és kedvese, Darai Andrea, vagyis Manker. Mint ismert Kasza A Nagy Duett élő adásában kérte meg áprilisában Manker kezét, aki azonnal igent mondott. Akkor úgy nyilatkoztak, hogy januárban, Thaiföldön kelnek majd egybe, de igazából csak elterelés volt, mert szerették volna elkerülni a sajtónyilvánosságot, az esküvőt már meg is tartották – írta a TWN.hu-ra hivatkozva a Bors Amerikában, a Grand Canyon legszebb pontján, magyar anyakönyvezető előtt, hivatalosan is kimondták a boldogító igent egymásnak. Házasságuk honosítása is folyamatban van azóta, de szeptember 15. óta hivatalosan is házasok – tette hozzá a lap.A cikket maga az énekes, műsorvezető osztotta meg Facebook oldalán, így hivatalosnak tekinthető a bejelentés.