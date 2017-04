Herczeg Zoltán tudja, milyen napszemüveget hordunk idén nyáron

„Attila barátom több éve foglalkozik egyedi, designer szemüvegek tervezésével és gyártásával." – kezdi mesélni a kollekció születésének történetét Herczeg Zoltán. „Ezt a keretet eredetileg nekem tervezte, miután sok éve dolgozunk együtt különböző szemüveg projekteken. Az '50-'60-as évek inspirálták, James Dean és a korai Woody Allen világa. Tudja, hogy retro- és Amerika mániás vagyok, valószínűleg ezek is ihlették tervezés közben. Bátran ajánlom többféle stílushoz és korosztálynak. A keret formája klasszikus, így sokáig nem fog kimenni a divatból."A tervezők szerint a kollekció darabjait az ívelt, átlátszó alkatrészek teszik igazán egyedivé, különlegessé. A napszemüveg egyelőre négy színben kapható majd. Ezeket már együtt találták ki az alkotók. Két visszafogottabb szín a fekete és a teknőc, ezek a klasszikus trendeket követik, de aki a kicsit merészebb, fiatalosabb, bátrabb fazont szeretné, az válassza a fehér vagy bordó árnyalatokat.„Fontos volt számunkra az egyediség. Két designer közös kollaborációjáról van szó, nem volt kérdés, hogy limitált példányszámban készülnek a szemüvegek. Ez nem fog szembejönni az utcán." – hangsúlyozza a tervező Herczeg Zoltán.A teljes kollekció már debütált, a szemüvegek hamarosan országszerte néhány nagyobb optikában is kaphatók lesznek, illetve a www.herczegzoltan.hu oldalon keresztül is rendelhetők.