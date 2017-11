HENT: a fiatal felnőttek negyede nem tudja egymástól megkülönböztetni a legális és az illegális oldalakat

A javuló tendencia ellenére még mindig jelentős ismerethiány tapasztalható a vásárlók részéről arra vonatkozóan, hogy mi számít eredetinek és hamisnak, ezért a szankciók mellett kulcsfontosságú a fogyasztók pontos tájékoztatása is a jogszerűtlen tartalmak és hamis termékek felismerhetőségéről, és ezek káros hatásáról

A fiatal, középiskolás korosztály szokásait és attitűdjeit legutóbb 2015-ben vizsgálta a HENT.

Az akkori középiskolások mára fiatal felnőttekké értek és így résztvevői voltak a 18 és 26 év közötti korcsoport megkérdezésére irányuló 2017-es kutatásnak.



A résztvevők 41%-a jelenleg is nappali tagozatos tanulmányait végzi a közép- vagy felsőoktatásban. Minden tizedik válaszadó már megszerezte felsőfokú diplomáját, 43%-a pedig főállásban végez munkát.

Az sem utolsó szempont, hogy a válaszadók szerint a letöltött tartalmak sok esetben nem is beszerezhetőek törvényes úton, derült ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) fiatalokat érintő legfrissebb országos felméréséből.A kutatásból kiderül, hogy a fiatalok több mint négyötöde (84%) zenehallgatásra, háromnegyede (75%) filmnézésére, kétharmada vásárlásra, 50%-a pedig különböző játékra is igénybe veszi az internetet.A kutatás szerint a fiatalok közel fele (45%) fizetett már életében legalább egyszer online beszerezhető, vagy azon keresztül elérhető tartalomért,ugyanakkor jelentős különbség figyelhető meg a férfiak és nők között: míg az előbbiek 59%-ára, utóbbiak kevesebb, mint egyharmadára (31%) volt ez jellemző.A nem fizető csoportnak ugyanakkor mindössze egyharmada mutat nyitottságot arra, hogy változtasson eddigi gyakorlatán és pénzt áldozzon legális tartalmakért.– mondta el a kutatás eredményei kapcsán Németh Mónika, a HENT titkára., ugyanakkor fontos változás, hogy a hat évvel ezelőtti adatokhoz képest (69%) enyhén visszaesett ennek a népszerűsége.További érdekes fejlemény, hogy a fiatalok egyharmada valamelyik stream alapú zeneszolgáltatónál már regisztrált, annak többnyire valamilyen ingyenesen elérhető verzióját veszik igénybe.A letöltési megoldások között a legnépszerűbb platform a YouTube downloader (70%), amelyet a régóta ismert torrentezés (55%) követ., ami 2011-hez képest már 10 százalékpontos növekedést jelent.A tendenciának több oka lehet: egyrészt visszaszorulóban van a videó, illetve DVD alapú filmnézés, másrészt nőtt a háztartásokban az internetes sávszélesség, emellett olcsóbbá vált és nagyobb lett a tárolókapacitás, illetve a fogyasztók részéről már kialakult módszerek vannak a letöltő felületek azonosítására és használatára.A letöltés mellett az ugyancsak ingyenes, stream alapú filmnézés is népszerű (50%).A HENT kutatásából az is kiderül, hogy ezeknek a tartalmaknak az ingyenes letöltése mögött sokkal inkább a gyorsabb és egyszerűbb hozzáférés húzódik meg, mintsem az ingyenes hozzájutás lehetősége. Ugyanakkor a válaszadók egy jelentős része (56%) szerint a letöltött tartalmak sok esetben nem is beszerezhetőek legális úton.